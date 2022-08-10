Bakan Bozdağ: Avrupa, Türkiye'nin taleplerine kör ve sağır kalıyor

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Adli yardımlaşmada teröristler ve terör suçları ile ilgili iade talepleri olduğu zaman Avrupa, maalesef Türkiye'nin taleplerine kör ve sağır kalıyor. Terör suçlularını, terör örgütlerinin argümanları ile muhafaza ettiği gibi Türkiye'ye karşı da müdafaa ediyorlar. Burada büyük bir haksızlık var" dedi.

Bakan Bozdağ, Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Bozdağ, Türkiye'deki anayasal reformlara ilişkin, "Türkiye hukuk devleti; hukukun üstünlüğü, insan halkları ve adalet konusunda büyük mesafeler katetti. Hukuk ayıbını biz anayasamızdan temizledik; hak aramanın, yargılamanın önünde pek çok engel vardı bunları bir bir ortadan kaldırdık. Türkiye darbeler geçmişi çok olan bir ülke. Darbe yapanların yargılanması da yasaktı. Biz ne yaptık? Yargılamanın önündeki engeli kaldırdık. Darbe yapanlar yargının önüne çıktılar, millet önünde hesap verdiler. Hukuk devleti böyle güçlendirilir" diye konuştu.