Adalet Bakanı Gül, Doğanyol'da depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Gül, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Hak İş Başkanı Mahmut Uslu, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve diğer ilgilelerle Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Gül, beraberindekilerle ilçede önce Çolak Mahallesi'nde iki katkı kerpiç evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden anne Gazel (32) ve oğlu Yusuf Ali Say'ın (5) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Burada baba Nadir Say ile bir süre görüşen Bakan Gül, aile bireylerini baş sağlığı diledi.

Daha sonra Gökçe mahallesine kurulan bir çadırı ziyaret eden Gül, burada depremzede ailelerle görüştü.

Ailelerin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Gül, burada yaptığı konuşmada, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye geldiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanların bölgeye geldiğini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, 'bizim hiçbir hemşehrimiz açıkta kalmayacak, biz yanlarında olacağız' dedi talimat verdi. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız da burada. Şimdi bu hasarların hepsini tespit edecekler, talimatların verdiler. Bunları hepsi hızlıca yapılacak. Ağır hasarlılar yıkılacak ve vatandaşlarımıza ne gerekiyorsa bunun hepsi belirlendi hem nakdi, maddi yardımları hem diğer ev, konutla, iaşeyle ilgili her türlü konuda hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceksiniz. Teknik şeylerden dolayı yani oradaki enkaz çalışmaları bitti, diğer hazırlıklar bitti şimdi bunlarla ilgili inşallah gereken hızlı bir şekilde yapılacak. Bu konuda müsterih olun."

Çadırda depremzedelerle görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, şunları kaydeti:

"Devletin tüm kademeleri burada, vatandaşlarımız yanında. Devletimiz, milletimiz el ele yaralarını sarıyor ve tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız da birkaç gün önce buraya gelmişti. Tüm talimatları da verdiler. Tüm bakanlıklarımız da bunları yerine getirmekteler. Tekrar milletimizi geçmiş olsun, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm teşkilatlarımız burada, devletimiz tüm imkanlarıyla buradalar. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Gül, bölgede hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Bu konuda maddi olarak tüm vatandaşlarımıza sağlanacak imkanlar ve destekler açıklandı bugün. İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve ilgili tüm bakanlık yetkileri buradalar, vatandaşlarımızın yanında hem tespitler yapılmakta hem de bir an önce kalan eksiklerin telafisi için de çalışmalar yapılmakta. Tekrar milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Doğanyollu tüm hemşehrilerime, tüm vatandaşlarımıza, Elazığlı hemşehrilerimize tekrar tüm milletimize geçmiş olsun." şeklinde konuştu.

Bakan Gül ve beraberindekiler daha sonra Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden Mustafa Kara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.