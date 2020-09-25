Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: Bazı cemaatlerin silahlandığı iddiasıyla ilgili soruşturma... - Son Dakika

ADALET Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, son dönemde bazı cemaat ve grupların silahlandığı yönündeki iddialarla ilgili, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konu hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sırasında yapılacak işlemler tamamen savcılığın yetkisinde bulunmaktadır" dedi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Dikmen Hakimevi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çekin, Covid-19 salgınına yönelik Sağlık Bakanlığı'yla iş birliği halinde her türlü tedbirin alındığını, ceza infaz kurumlarına ziyaret için gelenlere yönelik HES kodu uygulaması başlattıklarını söyledi. Yeni dönemde adalet hizmetlerinde bazı yenilikler de hayata geçirildiğinin belirten Çekin, asliye ceza mahkemelerinin duruşmalarına Cumhuriyet savcıları katılma uygulamasının yeniden başladığını aktardı.