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Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2) - Son Dakika

Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)

05.01.2022 17:22
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)

TÖREN DÜZENLENDİAdana'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Adana'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

ASKERLERDEN SİLAHLI GÖSTERİTörende ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı  Mehteran Takımı konser verdi. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü'nün silahlarıyla gösterileri de ilgi çekti. Kule yaparak Türk bayrağı yapan askerler alkış aldı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı komandolar da iki helikopterle 'üzüm salkımı' gösterisi yaptı. Meydanın üzerinde uçan helikopterlerden sarkan iplere tutunan askerler Türk bayrağı ve Atatürk posterleri açtı. VALİ ELBAN'A TÜRK BAYRAĞI TESLİM EDİLDİBisikletli sporcular tarafından Pozantı'dan getirilen Türk bayrağı da Vali Elban'a teslim edildi. Törende, 100 yaşındaki Makbule Celil, 2 ilkokul öğrencisine Türk bayrağı verdi. Öğrencilerin şiirler okuduğu törende 100 kişilik halk oyunları gösterisi yapıldı. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Vali Elban ve Başkan Zeydan Karalar tarafından verildi. KARALAR: GENÇ VATANSEVERLER KENDİLERİNİ FEDA ETTİTörende konuşan Başkan Karalar, vatandaşların 5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı kutladı. Karalar, kurtuluş tarihi hakkında bilgiler aktardı. Adana'yı işgal eden Fransızların ve Ermenilerin zulüm ve katliamlar yaptığını dile getiren Karalar, milis güçlerinin direnişine dikkat çekti. İlçelerde gerçekleşen büyük çarpışmaları da aktaran Karalar, genç vatanseverlerin kendilerini feda ederek Fransız cephaneliklerine, karakollarına yaptığı baskınları anlatarak, "Kahramanlarımızdan aldığımız mirası, onlardan aldığımız ilhamla yaşatmak boynumuzun borcu olsun. Huzurla dinliyorsak ezanlarımızı, gururla dalgalanıyorsa al bayrağımız göklerde ve dimdik yürüyorsak sokaklarımızda, bunu kahramanlarımıza borçluyuz" dedi.VALİ ELBAN: DÜŞMAN HAVLU ATMAK ZORUNDA KALDI

Adana Valisi Süleyman Elban ise Çukurova'nın her tarafında emsalsiz mücadele yaşandığını söyledi. Vali Elban, "Verilen bu kahramanca mücadelenin sonunda düşman artık pes etmek, havlu atmak zorunda kaldı. Milli mücadelenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten 'aman dileyip' barış, ateşkes talebinde bulundular. 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması'yla Fransızlar Adana'dan çekilmeyi kabul ettiler. 5 Ocak 1922 tarihi itibariyle yani 100 yıl önce bugün Adana'mız tam olarak bağımsızlığına, hürriyetine kavuşarak düşman işgalinden kurtulmuştur" diye konuştu.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,


Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)
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Türk Bayrağı, Karalar, Tören, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2) - Son Dakika
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