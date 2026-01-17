Adana'da Aile Faciası: İki Çocuk Babası Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
Adana'da Aile Faciası: İki Çocuk Babası Tarafından Öldürüldü

Adana\'da Aile Faciası: İki Çocuk Babası Tarafından Öldürüldü
17.01.2026 12:30
Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert'i vurup intihar etti. Cenazeler gözyaşlarıyla defnedildi.

ADANA'da, babaları Sergen Altunbaş'ın (34) tabancayla vurarak öldürdüğü Ada (8) ve Mert Altunbaş'ın (6) cenazeleri, yan yana toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta duran anne Gizem Deniz, çocuklarının tabutuna sarılarak, 'Onları kimseye bırakmam' derken, anneanne ise 'Torunlarımın gözü açıktı, gözü açık gittiler' diyerek feryat etti.

Olay, 15 Ocak akşamı, Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde havuzlu lüks villada meydana geldi. İddiaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) vize danışmanlığı yapan ve sanal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş ile 5 yıl boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı eski eşi Gizem Deniz arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Gizem Deniz'in evi terk etmesinden bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert'i tabancayla vurdu, ardından da silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

MUTLULUK POZLARI

Bu arada Sergen Altunbaş'ın aylar önce sanal medya hesabından, "Bir kadın vezir de eder, rezil de" yazılı paylaşım yapıp, eşini övdüğü görüldü. Aile faciasının ardından, çiftin sanal medyada paylaştığı mutlu aile görüntüleri dikkat çekti. Bir süre önce ABD'ye yerleşip maddi durumlarını iyileştiren ailenin, yaptıkları seyahatleri ve yaşadıkları güzel anları, çok sayıda video ile paylaştığı görüldü.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ada ve Mert kardeşler, sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesindeki Karayusuflu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze sırasında güçlükle ayakta duran Gizem Deniz, ağlayarak tabutlara sarılıp, 'Onları kimseye bırakmam' diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı. İsmi öğrenilemeyen anneanne ise 'Torunlarımın gözü açıktı, gözü açık gittiler' diyerek feryat etti.

Öte yandan, çocuklarını öldürüp intihar eden baba Sergen Altunbaş'ın cenazesinin ise öğle vakti Hadırlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Adana'da Aile Faciası: İki Çocuk Babası Tarafından Öldürüldü

Adana'da Aile Faciası: İki Çocuk Babası Tarafından Öldürüldü
