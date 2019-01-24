Adana
'da AK Parti belediye başkan adayları
tanıtıldı
AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi
'nde Cumhur İttifakı adayı olarak Sözlü'yü destekleyecek
ADANA - AK Parti'nin Adana'da belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı'nda AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, Cumhur İttifakı'na bağlı kalarak Büyükşehir Belediyesi'nde MHP
'nin adayı Hüseyin Sözlü
'nün destekleneceği açıklandı. Adana'nın en büyük ilçesi olan Seyhan
Belediye Başkan Adayı eski il başkanı Fikret Yeni olurken, Yüreğir
Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih
Kocaispir oldu.
AK Parti'nin Adana'da belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı, AK Parti Adana İl Binası'nda gerçekleştirildi. AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, AK Parti Genel Merkezi'nin aldığı karar gereğiyle Adana'da Cumhur İttifakı olarak seçime gideceklerini, bu bağlamda Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi
'nin adayı olan Hüseyin Sözlü'yü destekleyeceklerini, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan
, Aladağ
ve Tufanbeyli
dışında kalan 10 ilçede de yine MHP'nin adaylarının destekleneceğini açıkladı.
Güler, Adana'nın 15 ilçesini Cumhur İttifakı ile buluşturacaklarını ifade ettiği aday tanıtım toplantısında, "Adana'mızın en büyük ilçesi ve Türkiye
'nin birçok ilinden büyük olan Seyhan ilçemize, uzun yıllardır il başkanlığımızı yapan, benim de dava arkadaşım yönetiminde beraber çalışmaktan gurur duyduğum Fikret Yeni, Yüreğir ilçemizde ise partimizin kurulduğu günden bu yana görev alan gençlik kolları kurucusu Mehmet Fatih Kocaispir adaydır" dedi.
AK Parti'de Ceyhan Belediyesi'ne mevcut belediye başkan vekili Ali Alper
Boydak aday gösterilirken, Aladağ Belediyesi'ne Mustafa Akgedik
, Tufanbeyli Belediyesi'ne ise Remzi Ergü
aday gösterildi.
Aday tanıtım toplantısına AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı
ve Abdullah Doğru
ile çok sayıda partili katıldı.