Adana'da bayram namazı kılındı - Son Dakika

ADANA'da Kurban Bayramı namazı, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Sabancı Merkez Camii'nde sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı.

Adanalılar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Türkiye'nin en büyük camilerinden olan Sabancı Merkez Camii'nde namazı, Adana Müftüsü Dr. Hasan Çınar kıldırdı. Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de Sabancı Merkez Camii'nde vatandaşlarla birlikte Kurban Bayramı namazını kıldı. Namazda koronavirüs tedbirleri gereği 1,5 metre sosyal mesafe bırakarak saf tutulduğu görüldü.