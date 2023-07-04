Adana'da DEAŞ Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

04.07.2023 08:16

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen şüphelileri tespit etti. Operasyon, özel harekat timlerinin desteğiyle kent merkezindeki birçok adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi tespit etti. Operasyon sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti özel harekat timlerinin desteğiyle kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana'da DEAŞ Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

KOÇBAŞLARIYLA GİRDİLER

Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da DEAŞ Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana'da DEAŞ Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana'da DEAŞ Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da DEAŞ Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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