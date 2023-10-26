 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emekli astsubay, 3 çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü - Son Dakika

Emekli astsubay, 3 çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü

Son Güncelleme: 26.10.2023 14:50

Adana'da emekli astsubay Yaşar Ergül, tartıştığı eşi Seda Ergül'ü 3 çocuğunun gözü önünde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Yaşar Ergül, polis ekiplerince yakalandı. Çiftin olaya şahit olan 3 çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da emekli astsubay Yaşar Ergül (53), tartıştığı eşi Seda Ergül'ü (35) tabanca ile öldürdü. Çiftin 3 çocuğunun da o anlarda evde olduğu öğrenildi.

ARABA KAVGASI YAPTILAR

Bugün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda emekli astsubay Yaşar Ergül, eşi Seda Ergül'e hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi. Seda Ergül'ün, iddiaya göre aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.

Emekli astsubay eşi tabanca ile vurarak öldürdü

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla göğsünden yaralanan Ergül, kanlar içinde yere yığıldı. Yaşar Ergül ise çocuklarını da evde bırakıp, kaçtı.

Emekli astsubay eşi tabanca ile vurarak öldürdü

"SENİN KANINI İÇECEĞİM"

Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Seda Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan Seda Ergül'ün yakınları, apartmanın önüne gelerek gözyaşı döktü. Baba Hacı Ömer Güveloğlu, "Yaşar, senin kanını içeceğim. Benim tek kızım, tek göz ağrımdı. Niye aldın onu benden? Kızım senin yaşayacağın çok yaşın vardı, niye öldün?" diyerek sinir krizi geçirdi.

Emekli astsubay eşi tabanca ile vurarak öldürdü

EVİN YAKININDA YAKALANDI

Kaçan Yaşar Ergül ise polis ekiplerince eve yakın bir sokakta yürürken yakalandı. Çiftin çocukları Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, savcının ifadelerini alacağı öğrenildi.

Emekli astsubay eşi tabanca ile vurarak öldürdü
Emekli astsubay eşi tabanca ile vurarak öldürdü
Emekli astsubay eşi tabanca ile vurarak öldürdü
Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli astsubay, 3 çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
18:43 Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu
18:25 İsrail ''Şifa Hastanesi askeri amaçla kullanılıyor'' dedi! Hamas'tan gündem yaratan iddiaya yanıt gecikmedi
17:59 Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun sağ ayağında kırık tespit edildi
17:44 Ancelotti'den Barcelona maçı öncesi Arda Güler yorumu: Geleceği parlak
17:41 Aydın'da asansör kazasında öğrenci ölümüne ilişkin ilk tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 21:54:30. #1.13#
SON DAKİKA: Emekli astsubay, 3 çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement