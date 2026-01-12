Adana'da Hayvan Hastaneleri Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Hayvan Hastaneleri Gelişiyor

Adana\'da Hayvan Hastaneleri Gelişiyor
12.01.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayvan hastaneleri 24 saat hizmet vererek üst düzey ekipmanlarla tedavi sağlıyor.

ADANA Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Caner Alıç, son dönemde sayıları artmaya başlayan hayvan hastanelerinin kliniklere göre daha güçlü altyapıya sahip olduğunu belirterek, "24 saat esasına uygun şekilde faaliyet gösteren hayvan hastanelerinde biyokimya, kan gazları, ultrason, röntgen ve tomografi cihazları dahil olmak üzere üst düzey ekipmanlar ile birlikte neredeyse bütün hastalıkların tetkik ve tedavisi gerçekleştiriliyor" dedi.

Yurt genelinde son dönemlerde hayvan sahiplenme oranı ile hayvan popülasyonunda artış yaşanıyor. Buna paralel olarak da hem sokak hayvanları hem de evcil hayvanların sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek, hayvan hastanelerinin sayısı da artıyor. Adana Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Caner Alıç, hayvan hastanelerinin işleyişi, prosedürleri ve sunulan tedavi olanaklarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Alıç, hayvan hastanelerinin üst düzey ekipmanlarla hizmet verdiğini belirterek, normal veteriner kliniklerinden en büyük farklarının altyapılarının daha güçlü olması ve bünyelerinde en az bir uzman veteriner hekimin bulunması olduğunu dile getirdi.

'NEREDEYSE BÜTÜN HASTALIKLARIN TETKİK VE TEDAVİSİ YAPILIYOR'

Tedavi sürecinin genellikle hayvan sahibinin başvurusu ile başladığını aktaran Alıç, "Hasta sahibi şüphelendiği durumları ve hayvanda gözlemlediği belirtileri anlatıyor. Alınan anamnez sonrasında hayvan hekime sevk ediliyor. Hekim, uygun gördüğü tedaviyi ya da gerekiyorsa cerrahi müdahaleyi gerçekleştiriyor. Hayvan hastaneleri 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Geceleri en az bir veteriner hekim, bir veteriner sağlık personeli ve yardımcı personel görev yapıyor. Hastanelerde biyokimya, kan gazları, ultrason, röntgen ve tomografi cihazları dahil olmak üzere üst düzey ekipmanlar bulunuyor. Her türlü hastalığın tetkik ve tedavisi yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

'KENTTE TOPLAM 230 VETERİNER KLİNİĞİ BULUNUYOR'

Kent genelinde kayıtlı yaklaşık 230 veteriner muayenehanesi bulunduğunu belirten Alıç, "Bunun yanı sıra Adana'da biri at hastanesi olmak üzere toplam 4 hayvan hastanesi ve 1 veteriner polikliniği bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kayıtlı sistemlerde yer alan yaklaşık 33 bin kedi, 25 bin köpek, 300 bin büyükbaş ve 1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvanın muayene ve veteriner hizmetlerinden sorumluyuz. Sorumluluk bilinciyle hareket ederek hayvanların tedavisi ve sürü yönetimi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'ZOONOZ HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Koronavirüs pandemisinin veteriner sağlık altyapısının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Alıç, "Veteriner sağlığında kullanılan bazı ekipmanlar gerektiğinde insan sağlığında da kullanılabiliyor. Pandemi döneminde oksijen cihazları buna örnek oldu. Bu nedenle teknolojiye ve inovasyona önem veriyoruz. Dünyada yaklaşık 800 civarında zoonoz hastalık bulunuyor. Bu hastalıkların tamamı veteriner hekimler tarafından kontrol altına alınmak üzere mücadele ediliyor. Hatta dünyada bazı hastalıklar, veteriner hekimlerin çalışmaları sayesinde tamamen ortadan kaldırılmış durumda" diye konuştu.

'KISIRLAŞTIRILAN HAYVANLARIN ÖMRÜ UZUYOR'

Kısırlaştırmanın hayvan sağlığı açısından önemini dile getiren Alıç, "Bilimsel araştırmalar, kısırlaştırılan hayvanların ömrünün uzadığını, agresyon ve stresin azaldığını, meme tümörü, prostat tümörü ve rahim enfeksiyonu gibi hastalıkların görülme oranının düştüğünü gösteriyor. Bu nedenle kısırlaştırmayı özellikle tavsiye ediyoruz. Kısırlaştırma yaparak sahipsiz hayvan popülasyonunu kontrol altına alabiliriz ve sokağı terk etmeyerek mümkünse bir başkasına sahiplendirerek bu süreci yönetebiliriz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Hayvan Hastaneleri Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
09:37
Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
09:24
Trump, kendisini “Venezuela’nın Başkan Vekili“ olarak ilan etti
Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak ilan etti
09:11
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
09:10
Süper Kupa’da yedek kalan Uğurcan’dan bomba hamle
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
08:34
Bebek Otel’de yıkım Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
Bebek Otel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
08:12
Sadettin Saran’dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:18:18. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Hayvan Hastaneleri Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.