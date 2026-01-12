Adana'da Hayvan Hastaneleri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Adana'da Hayvan Hastaneleri Güçleniyor

12.01.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Caner Alıç, Adana'daki hayvan hastanelerinin modern ekipmanlarla 24 saat hizmet verdiğini belirtti.

ADANA Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Caner Alıç, son dönemde sayıları artmaya başlayan hayvan hastanelerinin kliniklere göre daha güçlü altyapıya sahip olduğunu belirterek, "24 saat esasına uygun şekilde faaliyet gösteren hayvan hastanelerinde biyokimya, kan gazları, ultrason, röntgen ve tomografi cihazları dahil olmak üzere üst düzey ekipmanlar ile birlikte neredeyse bütün hastalıkların tetkik ve tedavisi gerçekleştiriliyor" dedi.

Yurt genelinde son dönemlerde hayvan sahiplenme oranı ile hayvan popülasyonunda artış yaşanıyor. Buna paralel olarak da hem sokak hayvanları hem de evcil hayvanların sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek, hayvan hastanelerinin sayısı da artıyor. Adana Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Caner Alıç, hayvan hastanelerinin işleyişi, prosedürleri ve sunulan tedavi olanaklarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Alıç, hayvan hastanelerinin üst düzey ekipmanlarla hizmet verdiğini belirterek, normal veteriner kliniklerinden en büyük farklarının altyapılarının daha güçlü olması ve bünyelerinde en az bir uzman veteriner hekimin bulunması olduğunu dile getirdi.

'NEREDEYSE BÜTÜN HASTALIKLARIN TETKİK VE TEDAVİSİ YAPILIYOR'

Tedavi sürecinin genellikle hayvan sahibinin başvurusu ile başladığını aktaran Alıç, "Hasta sahibi şüphelendiği durumları ve hayvanda gözlemlediği belirtileri anlatıyor. Alınan anamnez sonrasında hayvan hekime sevk ediliyor. Hekim, uygun gördüğü tedaviyi ya da gerekiyorsa cerrahi müdahaleyi gerçekleştiriyor. Hayvan hastaneleri 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Geceleri en az bir veteriner hekim, bir veteriner sağlık personeli ve yardımcı personel görev yapıyor. Hastanelerde biyokimya, kan gazları, ultrason, röntgen ve tomografi cihazları dahil olmak üzere üst düzey ekipmanlar bulunuyor. Her türlü hastalığın tetkik ve tedavisi yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

'KENTTE TOPLAM 230 VETERİNER KLİNİĞİ BULUNUYOR'

Kent genelinde kayıtlı yaklaşık 230 veteriner muayenehanesi bulunduğunu belirten Alıç, "Bunun yanı sıra Adana'da biri at hastanesi olmak üzere toplam 4 hayvan hastanesi ve 1 veteriner polikliniği bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kayıtlı sistemlerde yer alan yaklaşık 33 bin kedi, 25 bin köpek, 300 bin büyükbaş ve 1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvanın muayene ve veteriner hizmetlerinden sorumluyuz. Sorumluluk bilinciyle hareket ederek hayvanların tedavisi ve sürü yönetimi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'ZOONOZ HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Koronavirüs pandemisinin veteriner sağlık altyapısının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Alıç, "Veteriner sağlığında kullanılan bazı ekipmanlar gerektiğinde insan sağlığında da kullanılabiliyor. Pandemi döneminde oksijen cihazları buna örnek oldu. Bu nedenle teknolojiye ve inovasyona önem veriyoruz. Dünyada yaklaşık 800 civarında zoonoz hastalık bulunuyor. Bu hastalıkların tamamı veteriner hekimler tarafından kontrol altına alınmak üzere mücadele ediliyor. Hatta dünyada bazı hastalıklar, veteriner hekimlerin çalışmaları sayesinde tamamen ortadan kaldırılmış durumda" diye konuştu.

'KISIRLAŞTIRILAN HAYVANLARIN ÖMRÜ UZUYOR'

Kısırlaştırmanın hayvan sağlığı açısından önemini dile getiren Alıç, "Bilimsel araştırmalar, kısırlaştırılan hayvanların ömrünün uzadığını, agresyon ve stresin azaldığını, meme tümörü, prostat tümörü ve rahim enfeksiyonu gibi hastalıkların görülme oranının düştüğünü gösteriyor. Bu nedenle kısırlaştırmayı özellikle tavsiye ediyoruz. Kısırlaştırma yaparak sahipsiz hayvan popülasyonunu kontrol altına alabiliriz ve sokağı terk etmeyerek mümkünse bir başkasına sahiplendirerek bu süreci yönetebiliriz" dedi.

Haber: Yusuf YILDIZ -Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Sağlık, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana'da Hayvan Hastaneleri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:43
Mevkiler bile belli Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray’a iki isim önerdi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 12:56:14. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Hayvan Hastaneleri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.