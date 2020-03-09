Adana'da "İş Hukuku" semineri yapıldı - Son Dakika
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Adana'da "İş Hukuku" semineri yapıldı

7 saat önce

Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu ve Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) iş birliği ile düzenlenen "İş Hukuku" konulu eğitim proğramı tamamlandı.

Adana'da

Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu ve Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) iş birliği ile düzenlenen "İş

Hukuku" konulu eğitim proğramı tamamlandı.

Adana'da bir otelde 6- 8 Mart tarihleri arasında yapılan ve moderatörlüğünü TÜRAVAK Başkan Yardımcısı Elif Şahin Taşkın'ın yaptığı seminerde, konuyla ilgili çeşitli sunumlar yapıldı.

Seminere, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay ve Kayseri'den toplam 103 kişi katıldı.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, seminerin kapanışında yaptığı konuşmada, meslektaşlarının kendilerini sürekli yenileyebilmeleri için eğitimlere çok önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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