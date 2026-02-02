Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı - Son Dakika
Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı

Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı
02.02.2026 16:51  Güncelleme: 17:17
Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı
Adana'da satın aldığı sıfır kamyonetin hatalı çıktığını öne süren kişi, üzerine "Alma, kandırılma. Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor" yazılı pankart astığı aracı, bayinin önünde vinçle kaldırarak sergiledi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan bir otomobil bayisinin önüne gelen şahıs, sıfır kilometre olarak satın aldığı kamyonetin hatalı olduğunu ve bayi yetkililerinin de zararını gidermediğini öne sürerek eylem yaptı.

BAYİNİN ÖNÜNDE VİNÇLE KALDIRARAK SERGİLEDİ

Aracı vinçle bayinin önüne taşıtıp, yükseğe kaldırtan kişi, üzerine de, "Alma, kandırılma. Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor" yazılı pankart asarak sergiledi.

Aldığı sıfır kamyoneti, hatalı çıktığını öne sürüp, bayinin önünde vinçle kaldırarak sergiledi

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bayi yetkilileriyle bir süre görüşen kişi, daha sonra eylemini sonlandırarak kamyonetini vinçten indirip bölgeden ayrıldı.

Aldığı sıfır kamyoneti, hatalı çıktığını öne sürüp, bayinin önünde vinçle kaldırarak sergiledi
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı - Son Dakika

