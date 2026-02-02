Adana'nın Seyhan ilçesinde Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan bir otomobil bayisinin önüne gelen şahıs, sıfır kilometre olarak satın aldığı kamyonetin hatalı olduğunu ve bayi yetkililerinin de zararını gidermediğini öne sürerek eylem yaptı.
Aracı vinçle bayinin önüne taşıtıp, yükseğe kaldırtan kişi, üzerine de, "Alma, kandırılma. Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor" yazılı pankart asarak sergiledi.
Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bayi yetkilileriyle bir süre görüşen kişi, daha sonra eylemini sonlandırarak kamyonetini vinçten indirip bölgeden ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?