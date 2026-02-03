Parktaki kuş yuvasına zarar veren çocuklara ev hapsi - Son Dakika
Parktaki kuş yuvasına zarar veren çocuklara ev hapsi

Parktaki kuş yuvasına zarar veren çocuklara ev hapsi
03.02.2026 17:50
Parktaki kuş yuvasına zarar veren çocuklara ev hapsi
Adana'da bir parkta kuş yuvasına zarar veren yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 çocuk, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından yakalandı. Mahkeme, tepki çeken olay sonrası adliyeye sevk edilen çocuklara ev hapsi cezası verdi.

Adana'da yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 çocuk, bir parktaki kuş yuvasını düşürerek parçaladı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan çocuklar, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

DİREĞİ SALLAYIP YUVAYI DÜŞÜRDÜLER

Edinilen bilgilere göre olay, 31 Ocak'ta saat 16.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Dinazor Park'ta meydana geldi. Parka gelen 4 çocuk, kuş yuvasının bulunduğu direği sallamaya başladı. Korkan kuşların yuvadan uçarak uzaklaşmasının ardından çocuklar direği kökünden sökerek yuvayı parçaladı.

ÇOCUKLAR KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Görüntülerde çocukların direği sallayıp devirdiği anlar net şekilde yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri tarafından incelenen kamera kayıtları sonucunda, kuş yuvasına zarar veren çocukların A.A. (14), N.E.A. (15), İ.B.O. (15) ve Y.E.O. (13) olduğu belirlendi.

MAHKEMEDEN EV HAPSİ KARARI

Kimlikleri tespit edilen 4 çocuk gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ev hapsi, 3. Sayfa, Polis, Çocuk, Adana, Çevre, Son Dakika

Parktaki kuş yuvasına zarar veren çocuklara ev hapsi

