6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Adana bu sabah bir kez daha sallandı. Kozan'da saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, deprem sonrası ortaya çıkan bir görüntü tedirginlik yarattı.
Depremin hemen ardından çekilen görüntü de kırsal alanda toz bulutu oluştuğu görüldü. Hemen hemen her yerin toz duman olması vatandaşlarda korkuya neden oldu.
Adana'daki deprem Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Sokağa dökülen vatandaşlar deprem nedeniyle büyük panik yaşadı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" dedi.
Son Dakika › Yaşam › Adana'daki depremin ardından ürkütücü manzara! Kırsal kesimler adeta toza boğuldu - Son Dakika