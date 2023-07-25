Adana'daki depremin ardından ürkütücü manzara! Kırsal kesimler adeta toza boğuldu - Son Dakika
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Adana'daki depremin ardından ürkütücü manzara! Kırsal kesimler adeta toza boğuldu

25.07.2023 09:48

Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, depremin ardından kırsal kesimlerde meydana gelen toz bulutu, tedirginlik yarattı.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Adana bu sabah bir kez daha sallandı. Kozan'da saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, deprem sonrası ortaya çıkan bir görüntü tedirginlik yarattı.

Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü! Her yer toz duman oldu

HER YER TOZ DUMAN OLDU

Depremin hemen ardından çekilen görüntü de kırsal alanda toz bulutu oluştuğu görüldü. Hemen hemen her yerin toz duman olması vatandaşlarda korkuya neden oldu.

Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü! Her yer toz duman oldu

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Adana'daki deprem Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi. Sokağa dökülen vatandaşlar deprem nedeniyle büyük panik yaşadı.

Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü! Her yer toz duman oldu

AHIRLAR ZARAR GÖRDÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" dedi.

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Son Dakika Yaşam Adana'daki depremin ardından ürkütücü manzara! Kırsal kesimler adeta toza boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'daki depremin ardından ürkütücü manzara! Kırsal kesimler adeta toza boğuldu - Son Dakika
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