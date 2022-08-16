Devlet korumasında büyüyen Muhammet, tıp fakültesini kazandı - Son Dakika
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Devlet korumasında büyüyen Muhammet, tıp fakültesini kazandı

16.08.2022 21:37
Devlet korumasında büyüyen Muhammet, tıp fakültesini kazandı

ADANA'daki Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet korumasında büyüyen Muhammet Uğur, tıp fakültesini kazandı.

ADANA'daki Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet korumasında büyüyen Muhammet Uğur, tıp fakültesini kazandı. Adana Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muhammet'e başarılar diledi.

13-18 yaş aralığındaki barınmaya muhtaç çocukların kalıp, eğitim aldığı Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde tıp fakültesi sevinci yaşandı. Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde devletin şefkatli kollarında büyüyen Muhammet Uğur, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihinde Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Devlet korumasında büyüyüp, tıp fakültesini kazanan Muhammet, Adana Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Vali Elban da ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde, devletimizin şefkatli kollarında büyüyen kıymetli öğrencimiz Muhammet Uğur, tıp fakültesini kazanarak bizleri gururlandırdı. Değerli öğrencimize başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum." notuyla paylaştı.


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Kaynak: DHA

Süleyman Elban, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet korumasında büyüyen Muhammet, tıp fakültesini kazandı - Son Dakika

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