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Adana'nın Nusret'i Meral abla

1 saat önce

ADANA'da 5 yıldır kebapçı ustalığı yapan Meral Çalışkan (48), "İstanbul'un Nusret'i varsa Adana'nın da Meral ablası var" dedi.

Adana'nın Nusret'i Meral abla, System.String[]
ADANA'da 5 yıldır kebapçı ustalığı yapan Meral Çalışkan (48), " İstanbul'un Nusret'i varsa Adana'nın da Meral ablası var" dedi.
Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda eşiyle birlikte çalıştırdığı lokantada kebapçı ustalığı yapan Meral Çalışkan, iş yerini açtıkları ilk zamanlarda erkek bir ustayla yola çıktıklarını ve bir süre sonra ustanın işten ayrıldığını söyledi. Erkek usta işten çıkınca eşi İsmail Çalışkan'ın kendisini kebap tezgahının başına geçmesi için cesaretlendirdiğini belirten Çalışkan, "Eşim 'Başka bir usta almamıza gerek yok senin elinin lezzeti yeter, daha iyisini yaparsın' diye destek verdi. İlk etapta biraz çekinsem de kısa süre sonra bu işi yapabileceğime inandım ve mangalın başına geçtim" diye konuştu. İnsanlara hizmet etmeyi çok sevdiğini ve kebapçı ustalığı yapmaktan çok mutlu olduğunu  anlatan Çalışkan, uzun yıllar daha mesleğine severek devam edeceğini kaydetti.
'ANNE SEN HER ŞEYİ BAŞARABİLİRSİN
2 kızı olduğunu ve üniversitede okuduklarını dile getiren Meral Çalışkan, ailesinin ve dostlarının bu mesleği yapması konusunda her daim destek olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Çocuklarım bu işi yapmamdan dolayı çok mutlular. Büyük kızım Denizli'de üniversite okuyor. Buraya geldiğinde beni kebap pişirirken gördü ve bana 'Anne sen her şeyi başarabilirsin' dedi.  Bu durum beni çok mutlu etti. İnsanlar da ilk gördüklerin de bir şaşkınlık yaşıyorlar. Ama zamanla kadın eli değmiş kebabın tadını çok beğendiler. Hayatta başaramayacağımız bir şey yok. Kadınlarımız her işin üstesinden gelebilir. Beni görüp 'ben de bu işi yapacağım' diyen çok kişi oldu. Kadınlarımız, hedeflerini belirledikten sonra azimle o yolda yürürlerse her işi yapabilir. Kendime inandım ve işimi severek yapıyorum. Kentteki insanlarda sağ olsunlar beni seviyorlar. İstanbul'un Nusret abisi varsa Adana'nın da Meral ablası var. Elimin lezzetine, kalitemize çok güveniyorum."


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:31 Kaynak: DHA
İsmail Çalışkan, Nusret Gökçe, İstanbul, Adana, Güncel
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