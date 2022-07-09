Adana ve Mersin'de bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Adana ve Mersin'de bayramlaşma töreni düzenlendi

09.07.2022 15:53
Adana ve Mersin'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Adana ve Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adana ve Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adana Valiliğince düzenlenen tören, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban, törene katılanların bayramını kutladı.

Törene, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş, kaymakamlar, kurum müdürleriyle vatandaşlar katıldı.

Mersin Valiliğince de Akdeniz ilçesindeki Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, programa katılanların bayramını kutladı.

Pehlivan, sohbet ettiği katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana ve Mersin'de bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

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