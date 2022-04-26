Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

26.04.2022 16:04
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan kan bağışı organizasyonu Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan kan bağışı organizasyonu Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Sakarya Şubesi, Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Camili Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen organizasyona katılan gönüllü bağışçılar için iftar programı yapıldı.

Katılımcılar iftarın ardından Kızılaya kan bağışında bulundu.

Geyve'de asfaltlama çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Geyve ilçesinde asfalt yenileme ve onarım işlemlerine başlandı.

1 milyon 200 bin son asfaltla son dönemde rekor seviyelere ulaşan belediye ekipleri, kentin ana güzergahlarını birbirine bağlayan ve kırsala ulaşımı sağlayan grup yollarını baştan sona yeniliyor.

İlk etapta ilçe merkezinde başlatılan çalışmalar kapsamında yollar onarıldı ve asfalt serimi yapıldı. İstanbul, Rauf Denktaş ve Eşme caddeleri baştan aşağı yenilendi. Ayrıca, Alifuatpaşa Mahallesi'ndeki Suat Yalkın Caddesi ile toplamda 4 noktada asfalt serimi tamamlandı.

Adapazarı Belediyesi sporcuları, Avrupa Kupası kadrosuna seçildi

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, çeşitli spor branşlarında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 24 Nisan'da Ankara'da düzenlediği "Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları"na katılan sporcu Mehmet Ali Koçak U17 erkekler kategorisi 3'lü branşta Türkiye 2'ncisi, Yağmur Ayşe Malkoç ise U17 kadınlar kategorisi 3'lü branşta Türkiye 4'üncüsü oldu.

Milli Takım Avrupa Kupası kadrosuna seçilen sporcuları tebrik eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Birçok branşta önce Adapazarı'mızı, daha sonra ilimizi temsil eden sporcularımız ay yıldızlı bayrağın altında da ülkemizi temsil ediyor. Oldukça gururlu ve mutluyuz." ifadesini kullandı.

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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