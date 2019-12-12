Adilcevaz'ın voleybol takımı kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Adilcevaz'ın voleybol takımı kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika Spor

Adilcevaz'ın voleybol takımı kadrosunu güçlendirdi

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin 2. ligde mücadele eden Türkiye Şehit Aileleri (TÜRŞAD) GKY-DER voleybol takımı yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti.

Adilcevaz'ın voleybol takımı kadrosunu güçlendirdi, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin 2. ligde mücadele eden Türkiye Şehit Aileleri (TÜRŞAD) GKY-DER voleybol takımı yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti.


Kurumsallaşma yolunda dev adımlar atan, şehrin önde gelen şirketlerinin sponsorluklarını arkasına alarak amatör olarak kurulan takıma şampiyonluk sevinci yaşatmaya hazırlanan Türkiye Şehit Aileleri (TÜRŞAD) GKY-DER voleybol takımı yaptığı transferlerle takımı güçlendirdi. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. liginde mücadele eden ve yenilgisiz liderliğini sürdüren Bitlis tarihinde ilk defa 1. Lige çıkma yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Türkiye Şehit Aileleri (TÜRŞAD) GKY-DER Spor voleybol takımı, antrenör Serhat Şimşek'in yanı sıra voleybola Galatasaray'da başlayan ve kariyerinde 60 kez milli takım forması giyen 1986 doğumlu 1.94 boyundaki smaçör oyuncu Murat Aslan ile birlikte kariyerinde 3 kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Mustafa Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt yapısında voleybola başlayan Mert Öztürk, Özgür Cekoviç ve Paladöken Belediyesi, Fındıklı Spor ve Solhan Spor formalarını giyen Osman Arık'ı kadrosuna kattı.


Türkiye Şehit Aileleri (TÜRŞAD) ve GKY Spor Kulübü Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, öncelikli hedeflerinin 1. lige çıkmak olduğunu ifade ederek, "Takımımız mahalli sanatçılardan, esnaftan, polisten, şehit aile yakınlarından, askerlerden ve işçilerden oluşuyor. 2. ligde üst sıralardayız ve şampiyon olma yolunda hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu zamana kadar antrenörümüz olmadan maçlarımıza çıktık. Yokluktan buralara kadar gelmiş bir ekibiz, ama daha çok desteğe ihtiyacımız var. Son zamanlarda sponsorlarımızın vermiş olduğu destekle takımın başına antrenör transfer ettik. Aynı zamanda milli sporcularımızla birlikte takımıza 5 oyuncu transfer ederek 1. lig hedefi için güçlü bir takım oluşturmak gayesi ile takımımızı güçlendirdik. İlk defa ilimiz ve ilçemiz 1. lige bu kadar yakın. Herkesi maddi ve manevi olarak takımımıza destek olmaya davet ediyoruz" dedi. - BİTLİS

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
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