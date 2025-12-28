İki araç birbirine girdi! Bilanço ağır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İki araç birbirine girdi! Bilanço ağır

Haberin Videosunu İzleyin
28.12.2025 19:29  Güncelleme: 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İki araç birbirine girdi! Bilanço ağır
Haber Videosu

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralıların tedavi altına alınırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile yabancı plakalı bir otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında çarpıştı.

FECİ KAZADA BİLANÇO AĞIR

Kazada Nilüfer B., Muhammed Emin B., Zeliha B., Süleyman Emre B., Abdurrahman B., Osman Salih B., ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Bulgaristan uyruklu Anastasya Markova (65) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Anastasya Markova, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadının cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Anastasya Markova'nın yakınlarıyla birlikte Şanlıurfa'da Göbekli Tepe turizim alanını gezdikten sonra Adıyaman'a Nemrut Dağını görmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Güvenlik, Adıyaman, Otomobil, 3-sayfa, trafik, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İki araç birbirine girdi! Bilanço ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da 50 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 26 yaralı Japonya'da 50 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 26 yaralı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
Kara kış resmen bastırdı Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok
30 bin dolarlık kabus Kiev’e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor 30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

21:42
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe’ye Alman panzeri
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri
21:38
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago’da bir araya geldi
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi
21:11
Ünlülere yönelik operasyonlar sürüyor, modacı Rabia Yaman gözaltına alındı
Ünlülere yönelik operasyonlar sürüyor, modacı Rabia Yaman gözaltına alındı
20:26
Oğuz Aydın’dan Trabzonspor’a cevap
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap
20:18
Zelenski ile görüşecek olan Trump’tan Putin’e telefon
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
20:07
İsrailli Bakan Ben-Gvir’e Necef’te taşlı protesto
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto
19:15
Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir
Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir
18:24
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi 11 ilde eğitime ara
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 11 ilde eğitime ara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2025 21:56:18. #7.11#
SON DAKİKA: İki araç birbirine girdi! Bilanço ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.