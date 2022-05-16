Adıyaman'daki 80 Yaşındaki Köylü: Suyu Görmeden Dünyadan Gitmek İstemiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'daki 80 Yaşındaki Köylü: Suyu Görmeden Dünyadan Gitmek İstemiyorum

16.05.2022 12:55
Adıyaman'daki 80 Yaşındaki Köylü: Suyu Görmeden Dünyadan Gitmek İstemiyorum

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesindeki Askerhan köyünün halen suyunun olmadığını açıklayarak, köylülerden 80 yaşındaki Abdullah’ın “Ben bu suyu görmeden bu dünyadan gitmek istemiyorum” dediğini aktardı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Askerhan köyünün halen suyunun olmadığını açıklayarak, köylülerden 80 yaşındaki Abdullah'ın "Ben bu suyu görmeden bu dünyadan gitmek istemiyorum" dediğini aktardı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Askerhan köyünü ziyaret eden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere yurttaşların sorunlarını dinledi. Tutdere, köyün içme suyunun olmadığını açıklayarak şunları söyledi:

"2022 yılındayız ve bu tarihi köyde hala içme suyu yok. İktidar yetkilileri suyu bu seçimde getireceğiz, öbür seçimde getireceğiz diyerek defalarca söz vermişler, oy almışlar ancak arkalarına bakmışlar, köyümüz susuz ve suya muhtaç. Burası taşıma eğitiminin yapıldığı merkez köylerinden bir tanesi ve buraya diğer köylerden gelen çocuklar içmeye su bulamıyor, lavaboları kullanamıyorlar çünkü lavabolarda su yok. Türkiye'ye çağ atlattık diyenlere Çelikhan'ın Askerhan köyünden sesleniyoruz. Yurttaşlarımız burada içmeye su bulamıyor. En temel insan hakkı olan suya köylüler, çocuklar, öğrenciler ulaşamıyorsa sizin bu memlekete yaptığınız hiçbir hizmetin, hiçbir söyleminizin hiçbir kıymeti yok.

"BEN SUYU GÖRMEDEN DÜNYADAN GİTMEK İSTEMİYORUM"

Abdullah amcayı dinledik, yüreği yanıyor. 'Yaşım 80'e geldi, benim artık bir ayağım burada bir ayağım öbür tarafta. Ben bu suyu görmeden bu dünyadan gitmek istemiyorum' diyor. 'Hiç olmazsa torunlarımız, çocuklarımız bizden sonra temiz suya erişsinler' diyor. İktidara ve Çelikhan Kaymakamlığı'na çağrı yapıyor. Biz de buradan bu çağrıyı yineliyoruz. Abdullah amcanın ve çocukların sesini duyun. Memleketimizin çevresinde birçok su kaynağı olmasına rağmen suyu getirmediniz. Köylülerimizin bu temel ihtiyacını acilen karşılayın, yurttaşlarımızın en temel hakkı olan temiz içme suyu bu köye ulaştırın. Konunun takipçisi olacak, konuyu Meclis'e taşıyacağız, ta ki bu köyün içme suyu ve diğer sorunları çözülünceye kadar."

"ŞU ANDA TUVALETE GİREMEZSİN"

Yaşlı köylü Abdullah ise köylerini su istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çelikhan Belediye Meclis Üyeleri, Çelikhan Belediye Başkanı, Çelikhan Kaymakamı bizi ihmal ediyor, bize hiç bakmıyor. Bu su ne zaman gelecek? Suyun olmayacak zamanı değil bu? Çocuklar okulda içmeye su dahi bulamıyorlar. Okul burada, 400 çocuk okuyorsun. Şu an tuvaletlere giremezsin, tuvaletlerde su yok. Muslukları açın bakın bir damla su akmıyor. Bu nasıl bir şey. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz artık AKP'nin milletvekilleri hakkında razı değiliz. Bu kadar da olmaz."

YORUMLAR
500
Sivas'tan kupa finaline gitmek isteyen taraftarlar için otobüs kaldırılacak Sivas'tan kupa finaline gitmek isteyen taraftarlar için otobüs kaldırılacak Köylüler dron aldı, tarlasını ilaçlatmak isteyen sıraya giriyor Köylüler dron aldı, tarlasını ilaçlatmak isteyen sıraya giriyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Adıyaman'daki 80 Yaşındaki Köylü: Suyu Görmeden Dünyadan Gitmek İstemiyorum - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Ali Koç hakkında, "Fener-Trabzon gerginliğini tırmandırdı" iddiasıyla 30 bine yakın, "Ali Koç yargılansın" hashtagi açıldı
12:45 Görenler şaştı kaldı: 2 TL'ye satılan lahmacun sosyal medyada gündem oldu!
12:42 Yargıtay 2019'da başlayan davada hükmü onayladı: Emine Bulut'u öldüren eski kocası Fedai Varan'ın müebbet cezası onandı
12:33 Kimliğini kaybetti, adına şirket açıldı! Kocaeli'de zihinsel engelli vatandaş, 7,5 milyon TL'lik vergi borcuyla karşı karşıya kaldı
12:27 Bir dönem "Türkiye'nin Maldivleri" deniliyordu... Salda Gölü bataklık şeklini aldı
12:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sanıkların ağırlaştırılmış müebbeti istendi
12:18 Damla Sönmez, tatil sezonunu Bodrum'da açtı! Mayolu paylaşıma ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
12:07 TEM büyük bir faciayı engelledi! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
11:45 Çeçen lider Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Azovstal" tepkisi: Sizi aldatmalarına izin vermeyin
11:38 Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO yanıtı: Sonuçları ağır olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 12:58:44. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'daki 80 Yaşındaki Köylü: Suyu Görmeden Dünyadan Gitmek İstemiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement