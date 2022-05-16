Adıyaman'daki 80 Yaşındaki Köylü: Suyu Görmeden Dünyadan Gitmek İstemiyorum - Son Dakika

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Askerhan köyünün halen suyunun olmadığını açıklayarak, köylülerden 80 yaşındaki Abdullah'ın "Ben bu suyu görmeden bu dünyadan gitmek istemiyorum" dediğini aktardı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Askerhan köyünü ziyaret eden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere yurttaşların sorunlarını dinledi. Tutdere, köyün içme suyunun olmadığını açıklayarak şunları söyledi:

"2022 yılındayız ve bu tarihi köyde hala içme suyu yok. İktidar yetkilileri suyu bu seçimde getireceğiz, öbür seçimde getireceğiz diyerek defalarca söz vermişler, oy almışlar ancak arkalarına bakmışlar, köyümüz susuz ve suya muhtaç. Burası taşıma eğitiminin yapıldığı merkez köylerinden bir tanesi ve buraya diğer köylerden gelen çocuklar içmeye su bulamıyor, lavaboları kullanamıyorlar çünkü lavabolarda su yok. Türkiye'ye çağ atlattık diyenlere Çelikhan'ın Askerhan köyünden sesleniyoruz. Yurttaşlarımız burada içmeye su bulamıyor. En temel insan hakkı olan suya köylüler, çocuklar, öğrenciler ulaşamıyorsa sizin bu memlekete yaptığınız hiçbir hizmetin, hiçbir söyleminizin hiçbir kıymeti yok.

"BEN SUYU GÖRMEDEN DÜNYADAN GİTMEK İSTEMİYORUM"

Abdullah amcayı dinledik, yüreği yanıyor. 'Yaşım 80'e geldi, benim artık bir ayağım burada bir ayağım öbür tarafta. Ben bu suyu görmeden bu dünyadan gitmek istemiyorum' diyor. 'Hiç olmazsa torunlarımız, çocuklarımız bizden sonra temiz suya erişsinler' diyor. İktidara ve Çelikhan Kaymakamlığı'na çağrı yapıyor. Biz de buradan bu çağrıyı yineliyoruz. Abdullah amcanın ve çocukların sesini duyun. Memleketimizin çevresinde birçok su kaynağı olmasına rağmen suyu getirmediniz. Köylülerimizin bu temel ihtiyacını acilen karşılayın, yurttaşlarımızın en temel hakkı olan temiz içme suyu bu köye ulaştırın. Konunun takipçisi olacak, konuyu Meclis'e taşıyacağız, ta ki bu köyün içme suyu ve diğer sorunları çözülünceye kadar."

"ŞU ANDA TUVALETE GİREMEZSİN"

Yaşlı köylü Abdullah ise köylerini su istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çelikhan Belediye Meclis Üyeleri, Çelikhan Belediye Başkanı, Çelikhan Kaymakamı bizi ihmal ediyor, bize hiç bakmıyor. Bu su ne zaman gelecek? Suyun olmayacak zamanı değil bu? Çocuklar okulda içmeye su dahi bulamıyorlar. Okul burada, 400 çocuk okuyorsun. Şu an tuvaletlere giremezsin, tuvaletlerde su yok. Muslukları açın bakın bir damla su akmıyor. Bu nasıl bir şey. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz artık AKP'nin milletvekilleri hakkında razı değiliz. Bu kadar da olmaz."