TBMM Başkanı Şentop: "Kaosa ve karmaşaya Türkiye'nin müsaade etmemesi lazım"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz birliğimizi koruyup, siyasi ve ekonomik istikrarımızı devam ettirirsek geleceğimiz bugünlerden çok daha iyi olacaktır. Bu konuda en önemli güvencemiz, birbirine kenetlenerek Türkiye'yi güzelleştirmeye çalışan aziz milletimizin bizzat kendisidir." dedi.

Şentop, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Şentop, Endonezya'nın Başkenti Cakarta'da gerçekleştirilen G-20 toplantısından döndüğünü kaydederek, kasımda devlet başkanlarının katılacağı bir toplantı yapılacağını anımsattı.

11 saatlik yolculuğun ardından Adıyaman Tanıtım Günleri programına katılımından ötürü memnuniyetini dile getiren Şentop, İstanbul'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman'ın, güneşin doğuşunun ve batışının bilinen en güzel mekanı olduğunu vurgulayan Şentop, "1987 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde, dünya şaheserlerinin 8. harikası ve yeryüzünün en değerli anıt mezarlarından biri Nemrut Adıyaman'a İstanbul'dan selamlar olsun. Sadece Nemrut Dağı'ndan izlemek güneşin doğuş-batışını, bu muhteşem tablo bile Adıyaman'ı öykü dolu cümlelerle anmak ve anlatmak için yeterlidir. Bu anlamda Adıyaman sadece Türkiye'de değil, dünyada da bilinen ve tanınan şehirlerimizden birisi. Medeniyetler beşiği Anadolu namıdiğer Küçük Asya, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, her şehrinde ayrı bir kültür hazinesi barındıran, tarihin en eski topraklarıdır." diye konuştu.

Artık şehirlerin dünya ekonomisine yön verdiğini dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"İstanbul, dünya ekonomisine yön veren ilk 100 şehir arasında yerini her zaman muhafaza ediyor. İstanbul kozmopolit bir şehir olsa da bazı ilçelerinde Anadolu'dan gelen birçok vatandaşımız çeşitli sebeplerle genellikle kendi şehirlerinden hatta ilçelerinden, köylerinden gelen insanlarla aynı mahalleleri tercih etmişlerdir. Hatta bu sebeple bazı ilçelerimiz barındırdığı yöre insanının adıyla isimlendirilmiştir. İstanbul gibi bir mega kentte, ülkemizdeki her şehrin hatırı sayılır bir nüfusu var tabii ki. Adıyaman da bu şehirlerimizden biri. Adıyaman Tanıtım Günleri büyük ekonomik canlılıklara sebebiyet verecektir inşallah. Memleket özlemi ve sosyal kaynaşmalardan ruhlara şifa, yüzlere neşe olarak yansıyacaktır. Bu sebeple bu tarz organizasyonları çok önemsiyorum."

"Savaşmakta olan iki ülkenin temsilcileri Türkiye'ye teşekkür ettiler"

Devlet, millet ve insanlık olarak içeride ve dışarıda birtakım büyük sıkıntılarla karşılaşıldığını vurgulayan Şentop, "Bahsettiğim G-20 toplantısında dünyada yaşanan sorunlar, bu sorunlara sebebiyet veren ülkelerin temsilcilerinin de içinde bulunduğu bir ortamda tartışıldı.

Kendi aralarında bazı sert tartışmalar da yaşandı. Orada gördüğümüz şey, Türkiye'nin bilhassa bu süreçlerde yapmış olduğu başarılı işler, teşebbüsler ve Türkiye'nin güvenilirliği ön plana çıktı. Bugün savaşmakta olan yakınımızdaki iki ülkenin temsilcileri, Rusya'nın, Ukrayna'nın temsilcileri her ikisi de Türkiye'ye teşekkür ettiler. Savaşın sona erdirilmesi yönünde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterilen gayretler, gerekse bunun somut sonuçları, tahıl koridorunun açılması, esir mübadelesi yoluyla gerçekleştirilen, atılan adımlar her iki ülke tarafından teşekkürle karşılandı. Bunun dışında ayrıca tahıl koridoru dolayısıyla birçok ülke ayrıca teşekkür etti. Bir taraftan ihtiyacı olan ülkelere tahılın ulaştırılması meselesi, önemli bir mesele. Ayrı taraftan da tahıl fiyatlarında dünyada önemli bir düzelmeye yol açan bir iş." şeklinde konuştu.

Şentop, Türkiye'den daha fazlasının beklendiğine işaret ederek, Türkiye'nin bulunduğu bölgede, insani bir perspektifle ortaya koyduğu dış politikanın gereğini yerine getireceğini ve büyük gayretle çalışacağını kaydetti.

Dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini, ortaya çıkan savaşın bu süreci daha da sıkıntılı hale soktuğunu vurgulayan Şentop, burada önemli olanın, Türkiye'nin istikrarı, birliği, bütünlüğü ve uluslararası konularda güçlü ortak bir tutum belirleyebilmesi olduğunu söyledi.

"Kaosa ve karmaşaya Türkiye'nin müsaade etmemesi lazım"

Türkiye'nin biraz zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Şentop, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Zamanla beraber istikrara ihtiyacı var. Kaosa ve karmaşaya Türkiye'nin müsaade etmemesi lazım. Şüphesiz hayatın olduğu her yerde zorluğun, sıkıntının olması kaçınılmazdır. Çözüm üretildikten sonra, çare bulunduktan sonra zorluklar ve sıkıntılar çabucak atlatılır. Biz de karşılaştığımız her türlü sıkıntıyı aşacak güce ve imkana maddi ve manevi anlamda sahibiz. Karşılaştığımız sorunlar, sıkıntılar, birbirimizle olan muhabbetimizi yeter ki gölgelemesin. Yüreklerimiz daima bir olarak atsın. Gönüllerimiz arasındaki köprüler sağlam dursun. Bu bize yeter. Biz birliğimizi koruyup, siyasi ve ekonomik istikrarımızı devam ettirirsek geleceğimiz bugünlerden çok daha iyi olacaktır. Bu konuda en önemli güvencemiz, birbirine kenetlenerek Türkiye'yi güzelleştirmeye çalışan aziz milletimizin bizzat kendisidir. Devlet millet bir olursa, birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarsak, her zaman çok daha güçlü olacağız."

Şentop, vakit bulabilen tüm vatandaşları Adıyaman'a ait stantları gezmeye davet etti.

Açılışta, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da selamlama konuşması yaptı.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler, kurdele kesiminin ardından stantları gezdi.