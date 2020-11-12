Adıyaman tarımsal sulamada elektrik desteği istiyor - Son Dakika

Adıyaman tarımsal sulamada elektrik desteği istiyor

12.11.2020 15:59
Adıyaman tarımsal sulamada elektrik desteği istiyor, System.String[]

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında Adıyaman'ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik desteğinden faydalanamadığı söyledi.

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında Adıyaman'ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik desteğinden faydalanamadığı söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın bir ilçesini ve yüzlerce köyünü Atatürk Barajı'na feda ettiğini, ancak buna karşın Atatürk Barajı'ndan yeterli düzeyde faydalanamadığını vurguladı.

Tutdere, "Özellikle Adıyaman, Atatürk Barajı'na ev sahipliği yapan bir ilimiz. Gerçekten Atatürk Barajı'na büyük bir fedakarlık yapan, bir ilçesini, yüzlerce köyünü, yüz binlerce dekar arazisini baraja feda etti. Ancak, şu an Adıyaman'da tarımsal sulamada kullanılan elektrik konusunda destek alamıyoruz. Komşu illerimiz Şanlıurfa ve bizden sonraki tüm iller faydalanıyor, Atatürk Barajı'na ev sahipliği yapan Adıyaman tarımsal sulamadaki desteklerden faydalanamıyor. Adıyamanlı çiftçiler merak ediyor. Komşu illere sağlanan destek neden Adıyaman'a sağlanmıyor? Adıyaman'da hükümetiniz, iktidarınız zaten sulama projelerini hayata geçiremedi. İnsanlar barajın kenarında, kuru tarım yapmak zorunda kalıyorlar. Kuru tarım yapmak zorunda bırakılan çiftçilerimiz trafolar aracılığıyla arazilerini sularken de çok ciddi elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik desteğinden de faydalanamadıkları için fahiş bedelli faturaları ödemekte güçlük çekiyor, ödeyemiyorlar. Adıyamanlılar, bu konuda sizlerden artık Adıyaman'ın hakkının teslim edilmesini ve adaletin gerçekleşmesini bekliyorlar. Ayrıca bunun dışında, Adıyaman'da 10 bine yakın kişi elektrik abonesi almak istiyor ama alamıyor. Özellikle 5784 sayılı Kanun ve 3194 sayılı Kanun'un Geçici 11'inci maddelerindeki düzenlemeler vatandaşlarımızı mağdur ediyor, bu konuda Bakanlık olarak yeni bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Halkımızın bu konuda beklentileri var" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Adıyaman tarımsal sulamada elektrik desteği istiyor

Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adıyaman tarımsal sulamada elektrik desteği istiyor - Son Dakika


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