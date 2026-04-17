Adıyaman’da okul saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Adıyaman’da eğitim camiasını derinden sarsan saldırıların ardından anlamlı bir anma programı düzenlendi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarını hedef alan olaylarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için, Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman şubelerinin öncülüğünde Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Kent Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleşen programda, eğitimde şiddetin ulaştığı boyut bir kez daha gündeme taşındı.

EĞİTİM CAMİASINDAN ORTAK TEPKİ VE ANMA

Kent Meydanı’nda düzenlenen programda, son dönemde artan okul saldırılarına dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen eğitimciler ve vatandaşlar, hayatını kaybedenler için dualar etti. Programın ardından Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman şubeleri ortak bir basın açıklaması gerçekleştirerek saldırıları sert bir dille kınadı. Sendikalar adına konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, yaşanan olayların toplumda derin bir yara açtığını vurguladı.

“ACIMIZ YÜREĞİMİZDE DERİN BİR İZ BIRAKTI”

Mehmet Demir, yaptığı açıklamada saldırıların etkisinin henüz atlatılamadığını belirterek, “Siverek’te yaşanan olayın şokunu henüz atlatamamışken, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimizin acısı yüreğimizde derin bir iz bırakmıştır” ifadelerini kullandı. Eğitim kurumlarını hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getiren Demir, bu tür olayların toplumun tüm kesimlerini derinden etkilediğini söyledi.

DİJİTAL TEHDİTLER VE ŞİDDET UYARISI

Açıklamada şiddetin arka planına da dikkat çekilerek, özellikle dijital ortamların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapıldı. Demir, sanal dünyada artan tehditlerin gençleri yanlış yönlendirdiğini ifade ederek, bu alanda daha sıkı denetim ve yasal düzenleme çağrısında bulundu. Dijital platformların etkilerinin kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini belirten Demir, eğitimde şiddetin artık bireysel değil, toplumsal bir mesele haline geldiğinin altını çizdi.

Haber: Şeriban Özçakmak