Adnan Oktar suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 2 şüpheli kadın yakalandı - Son Dakika
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Adnan Oktar suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 2 şüpheli kadın yakalandı

02.08.2022 15:16

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şişli ve Üsküdar'da iki adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Oktar'ın "kedicikleri" olarak bilinen 2 şüpheli kadın yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı 2 kişiyi tespit etti.

YALANCI TANIK BULDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Söz konusu şüphelilerin adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulunduklarını, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında araştırma yapıp bilgi toplamaya çalıştıklarını belirleyen polis, bu kişilerin yargılama süreci devam eden soruşturmayla ilgili adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulduklarını saptadı.

2 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yalancı tanıklarla asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulundukları ileri sürülen 2 şüphelinin yakalanması için bugün Şişli ve Üsküdar'da operasyon düzenlendi.

Adnan Oktar suç örgütüne eş zamanlı baskın: 2 şüpheli kedicik yakalandı

ŞÜPHELİ 2 KADIN GÖZALTINDA

Eş zamanlı baskında Meltem D. ve Ferhunde E.V. adlı 2 örgüt üyesi kadın yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği belirtildi.

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Adnan Oktar Suç Örgütü'ne Operasyon: Melten Daban ve Ferhunde Eda Babuna Gözaltında Adnan Oktar Suç Örgütü'ne Operasyon: Melten Daban ve Ferhunde Eda Babuna Gözaltında ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 2 ŞÜPHELİ GÖZALTI ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 2 ŞÜPHELİ GÖZALTI
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Adnan Oktar, Cumhuriyet, Araştırma, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adnan Oktar suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 2 şüpheli kadın yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adnan Oktar suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 2 şüpheli kadın yakalandı - Son Dakika
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