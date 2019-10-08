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Son Dakika Güncel Afad'dan ulusal deprem tatbikatı

Afad'dan ulusal deprem tatbikatı

14 dakika önce

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'de modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirecek.

Afad'dan ulusal deprem tatbikatı, System.String[]
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'de modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirecek.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerine 9-11 Ekim tarihleri gerçekleştirilecek tatbikata, 26 il ve ulusal düzey hizmet grupları katılacak. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede; Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde tatbikata katılacak. Bu iller dışındaki 19 il ise, 1'inci ve 2'inci derece destek iller ile ulusal seviyede yardım eden iller olarak görev alacaklar.
KOORDİNELİ ÇALIŞACAK
Tatbikatın daha verimli yürütülmesi, ulusal ve yerel düzey katılımcılar arasında tam bir uyum sağlanabilmesi için, bahse konu illerdeki yerel düzey hizmet grupları süreç içerisindeki çalışmalarında, ulusal düzey hizmet grupları ile koordineli olarak çalışacak. 2 gün süresince devam edecek olan tatbikatta, birinci gün gerçek zamanlı icra edilecek olup, afetin ilk 24 saati canlandırılacak; ikinci günde ise afet sonrası ilk 72 saat sonrası canlandırılarak, ilk 72 saatte aktif olmayan Hizmet Gruplarının da tatbikata dahil edilmesi sağlanacak.
BAKAN SOYLU TAKİP EDECEK
Kahramanmaraş ve çevre illerde gerçekleştirilecek tatbikat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD üst yönetimi tarafından eş zamanlı olarak Ankara'daki AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'den de takip edilecek. Tatbikat süresince Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen, karar destek mekanizmalarına sahip web tabanlı bir uygulama olan AYDES kullanılacak.


Kahramanmaraş, Türkiye, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:13 Kaynak: DHA
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