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Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor - Son Dakika

Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor

15.11.2021 16:09

Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor Eğitim alan personelin Afet alanında daha aktif ve bilinçli görev yapması amaçlanıyor Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Afet Kriminal İnceleme bürolarında görev yapacak polis memurları eğitiliyor.

Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor

Eğitim alan personelin Afet alanında daha aktif ve bilinçli görev yapması amaçlanıyor

ERZURUM - Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Afet Kriminal İnceleme bürolarında görev yapacak polis memurları eğitiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Birimleri Kriminal Daire Başkanlığı bünyesi altında 81 Emniyet Müdürlükleri Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü, 303 ilçede Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği olarak hizmet veriyor.

Olay Yeri İnceleme birimleri kanunlarda kendisine verilen yetkiler doğrultusunda meydana gelebilecek bir olayın aydınlatılması amacı ile olay yerinde delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak araştırılması, toplanan bulguların tespiti, kayıt altına alınması ve dokümantasyonu, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini yerine getiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme Büro Amiri Volkan Karadeniz, Afet Kriminal İnceleme Birimi olarak daha önceleri felaket kurbanları kimliklendirme adı altında görev yaptıklarını belirterek, "2020 yılında Afet Kriminal İnceleme olarak isim değişikliğine gidildi. Meydana gelen birçok afette aktif rol aldık. Kastamonu, Muğla, Sakarya'da meydana gelen afetlerde aktif olarak görev aldık. Afetler ülkemizde yaşanılan bir gerçek. Bizlerde bu alanlarda çalışabilecek uzman kişiler yetiştiriyoruz. Bu kişileri Olay Yeni İnceleme personellerinden seçiyoruz. Bu kişiler daha önceleri birçok olayda kimliklendirme yapmış kişilerdir, yani deneyimli kişilerdir. Bu elemanlara ait özel kurs veriyoruz, alanında uzman kişiler tarafından dersler veriliyor. Afetlerde oluşabilecek suç olaylarını araştırmak ve sonuca bağlanması konusunda yardımcı oluyoruz. Bu kişiler afetlerde yaşanabilecek zorluklara karşı eğitim veriliyor. Bu birimlerimiz AFAD, JAK, PAK, UMKE, sahada diğer sağlık çalışanları ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Eğitim 5 gün sürecek, bizim ekiplerimiz olay yerinde hem kimliklendirme yapıyor hem de olay yerinde oluşabilecek suç olaylarını araştırmaktır. Kastamonu'da sel felaketi olmuştu, AFAD yaralıları çıkardı bizlerde kimlik tespit işlemlerini yaptık" diye konuştu.

AKİ' de görevlendirilen olay yeri inceleme birimlerinde görevli ve deneyimli elemanlara, kendi konularında uzman kişiler eğitim veriyor.

Ankara Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Adli Bilimciler Dernek Başkanı Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı ise eğitimlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Olay yeri inceleme yerlerinden çalışan uzman arkadaşlarımıza afet kriminal eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlerin ilkini Erzurum'dan vermeye karar verdik. Yedi bölgede devam edecek. Afet Kriminal İnceleme ilk olarak felaket kurbanlarının kimliklerini tespiti ile göreve başladı, deprem, bombalama, yangın veya sel bastını gibi afetlerde ölenlerin kimliklendirilmesinin yapılması gerekiyor. Dünyada bunlar zaten olay yerine inceleme ekiplerine bağlı birimler tarafından yapılıyor. Türkiye olarak bunun bir adım daha ilerisine gittik. Ölenlerin kimlik tespitlerini neden yapıyoruz, aynı zamanda afete neden olacak olayları, kişileri, buradaki olay kasıtlımı eylem mi, kaza mıdır, bunları da düşündük, bu da dünyada ilk kez Afet Kriminal İnceleme diye bir sistem oluşturuldu. Depremde yıkılan bir bina ve ölenler var. Bu binanın yıkılmasının sebebi nedir, binanın yıkılması bir ihmal mi, yoksa deprem zaten bu binayı yıkacak mı veya bir patlama var, bu patlamaya kim sebep oldu, araştırması yapılır. AKİ'nin bir ilki daha var ki 350 kişiye yakın yazarla, 6 Bin 500 sayfadan oluşan AKİ kitap veya ansiklopedi çıkarılıyor. Dünyada bu alanla böyle geniş bir çalışma daha yok. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarihe geçmiş durumdadır. Orman yangını da bir afettir. Kültürel zenginlik veya çevre tahribatı da bir afettir. Ekiplerimiz Sakarya'da ki havai fişek patlamasında, İzmir depreminde, orman yangınlarında vatandaşla iç içe mücadele verdiler" diye konuştu.

Eğitim kursunda Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt ,Erzincan, Erzurum, Gümüşhane ,Iğdır ,Kars, Van İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yapan Olay Yeri İnceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor.

Eğitimde Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Leyla Didem Kozacı, Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. Emine Ümran Örsçelik, Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi Psikoloji Bölümü Adli Psikoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Hatice Demirbaş, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi Burhan Yarar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi Klinik Bilimler Prof. Dr. Kezban Meltem Çolak, Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Üniversitesi Antropoloji Bölümü Doktor Feyza Nur Olutaş yer alıyor.

Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor
Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor
Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor
Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor
Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor
Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor
Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor
Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor
Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor
Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor
Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor
Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor
Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme, İnceleme, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor - Son Dakika
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