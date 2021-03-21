Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Savunma Bakanı Austin ile Afganistan'daki barış sürecini görüştü - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile barış konusunu görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Afganistan'daki mevcut durumun ele alındığı görüşmede, barış süreci masaya yatırıldı.

Austin, Afganistan'da artan şiddet olaylarından dolaylı kaygılı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Gani de barış için ülkede yaratılan fırsatı en şekilde değerlendireceklerini belirtti.

ABD-Taliban barış anlaşması

Afganistan'da en büyük yabancı askeri varlığa sahip ülke olan ABD, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Taliban ile Katar'ın başkenti Doha'da anlaşma imzaladı.

Trump yönetimi, NATO içinde istişare etmeden ve müttefiklerine danışmadan 29 Şubat 2020'de yaptığı anlaşmayla 1 Mayıs 2021'e kadar Afganistan'daki tüm yabancı güçlerin ülkeden ayrılacağı taahhüdünde bulundu. Taliban da buna karşılık çekilmeye kadar yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etti.

Geçen bir yıl zarfında, Afganistan hapishanelerinden yaklaşık 5 bin Taliban mahkumu tahliye edildi, Taliban'ın esir tuttuğu 1000 kişi serbest kaldı ve ABD de asker sayısını önemli ölçüde azalttı.

Anlaşma, yalnızca yabancı güçlere saldırmama şartı getirdiği için Taliban, Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine devam etti. Ülkede Taliban'ın üstlenmediği çok sayıda başka şiddet olayları da yaşandı. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonuna (UNAMA) göre, ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasından geçen süreçte 3 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Afgan yönetimi ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah gibi aktörlerin de içinde bulunduğu kesimi nitelemek için kullanılan "Cumhuriyet" tarafı ise Taliban'ın Doha anlaşmasına uymadığını ve El Kaide ilişkisinin devam ettiğini yinelemeye devam etti.

Afgan tarafları, Doha'da Eylül 2020'de başlayan ve ocak ayında ilk turu tamamlanan müzakerelerde usul ve yönteme ilişkin uzlaşı sağladı.

Ancak, 22 Şubat'ta tekrar başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, öncelikle Taliban'ın eylemlerini sonlandırmasını ve kapsamlı ateşkese gidilmesini şart koşuyor.

Taliban ise ABD ile yaptığı Doha anlaşmasına uyarak yabancı güçlere saldırmadığını vurguluyor ve takvimin işletilmesini istiyor.

Yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar ülkeden ayrılması, bir geçiş yönetimi kurulması, mahkumların serbest bırakılmasını talep eden Taliban, lider kadrolarının BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü ve terörist şahıslar listelerinden çıkartılmasını bekliyor.