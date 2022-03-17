Afrika'da 3 ülke daha aşı üretim tesisi kuracak - Son Dakika
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Afrika'da 3 ülke daha aşı üretim tesisi kuracak

17.03.2022 18:54
Afrika'da 3 ülke daha aşı üretim tesisi kuracak

Afrika'da Kovid-19 salgını sonrası kurulan Afrika Aşı Üretim Ortaklığı (PAVM), kıtada 3 ülkenin daha aşı üretim tesisi kuracağını duyurdu.

Afrika'da Kovid-19 salgını sonrası kurulan Afrika Aşı Üretim Ortaklığı (PAVM), kıtada 3 ülkenin daha aşı üretim tesisi kuracağını duyurdu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) yaptığı açıklamaya göre, Afrika Aşı Üretim Ortaklığı dün gerçekleştirdiği toplantıda Gana, Nijerya ve Fas'ın yeni aşı üretim tesisleri kuracağını duyurdu.

20 farklı aşı üretmek isteyen Fas'ın 500 milyon dolarlık yatırımla 2022 itibarıyla 200 milyon doz aşı üretmesi planlanırken, bunun 2023 yılında 700 milyon doza çıkacağı aktarıldı.

Nijerya Sağlık Bakanı Uzoma Nwankwo, ülkesinin daha önce üretilenlerin yanı sıra yeni aşılarla birlikte 2024'ten itibaren 1 milyon doz aşı üreteceğini kaydetti.

Gana Aşı Üretim Komitesi Başkanı Prof. William Ampofo ise ülkesinin mRNA teknolojili aşılar üreteceğini ve bu aşıların arasında sıtma ve verem aşılarının da olduğunu ifade etti. Ampofo, tesisin yıllık kapasitesinin 100 milyon doz olacağını belirtti.

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geçen hafta, Kenya'da 500 milyon dolar yatırımla mRNA teknolojili aşı üretim tesisi kuracağını açıklamıştı.

DSÖ ise şubatta Afrika'daki Kovid-19 aşılama eksikliğini gidermek için bazı kıta ülkelerinde mRNA teknolojisiyle aşı üreten merkezi kurulacağını duyurmuştu. DSÖ'nün kuracağı tesislerin Güney Afrika, Senegal ve Ruanda'da olması planlanıyor.

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Nijerya, Afrika, Gana, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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