Afrika'da Çin uçuşlarını askıya alan ülke sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afrika'da Çin uçuşlarını askıya alan ülke sayısı 5'e çıktı - Son Dakika

Afrika'da Çin uçuşlarını askıya alan ülke sayısı 5'e çıktı

6 saat önce

Afrika'da Kenya, Madagaskar ve Fas'ın ardından Ruanda ve Mauritus'un ulusal hava yolu şirketleri de koronavirüs (2019-nCoV) tehlikesine karşı Çin'e uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.

Afrika'da Çin uçuşlarını askıya alan ülke sayısı 5'e çıktı, System.String[]

Afrika'da Kenya, Madagaskar ve Fas'ın ardından Ruanda ve Mauritus'un ulusal hava yolu şirketleri de koronavirüs (2019-nCoV) tehlikesine karşı Çin'e uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.

Afrika basınındaki haberlere göre Air Madagascar, Kenya Airways ve Royal Air Maroc şirketlerinden sonra Air Mauritus ile RwandAir firmaları da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e uçuşlarını belirsiz bir süre için askıya aldı.

Hava yolu şirketlerinden yapılan açıklamada, Çin'e uçuşu bulunan yolculara paralarının geri ödenmesi ya da farklı yollardan gitmelerinin sağlanması teklif edildi.

RwandAir, Çin'in Guangzhou, Air Mauritius da Şangay kentine uçuşları durdurdu.

Çin'de 213 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı, bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken, Dünya Sağlık Örgütü dün salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmiş ancak Çin ile ticaret ve ulaşımda kısıtlamaya gerek olmadığını duyurmuştu.

Afrika'da henüz koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Kenya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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