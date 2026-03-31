Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Denizli'de ormana mantar toplamaya giden vatandaş maymun buldu. Kaçan maymun her yerde aranıyor.
Pamukkale ilçesi Çamlık bölgesinde kuzugöbeği mantarı aramak için ormanlık alana giden Nizamettin Yiğit, karşısına çıkan maymunla büyük şaşkınlık yaşadı. Durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildiren Yiğit, ekipler gelene kadar hayvanı gözden kaybetmemek için çaba harcadı.
Maymunun aç olabileceğini düşünen Yiğit, yanında bulunan simidi vererek hayvanı hem oyaladı hem de besledi. Vatandaşın maymunla kısa sürede kurduğu iletişim ve o anları kaydetmesi dikkat çekti.
Bölgeye gelen ekipler, maymunu yakalamak için uzun süre uğraş verdi ancak başarılı olamadı. Kaçan maymunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?