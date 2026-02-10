Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi - Son Dakika
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi

10.02.2026 19:31  Güncelleme: 19:42
Afrika ve Akdeniz ülkelerinde sıklıkla görülen oklu kirpi, bu kez Aydın'da görüldü. Cep telefonu ile görüntülenen kirpi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Afrika ve Akdeniz ülkelerinin yanı sıra Hindistan ve Nepal'de yaşayan Hint oklu kirpisi nadiren Türkiye'nin güneyinde de görülüyor.

BU KEZ EGE'DE ORTAYA ÇIKTI

En çok Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Mersin, Antalya ve Muğla gibi illerimizde görülen oklu kirpi, bu kez Aydın'da görüntülendi.

GÖRÜR GÖRMEZ TELEFONUNA SARILDI

Yenipazar ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Kozbek, ilçe merkezinde aracıyla hareket halinde iken nesli tükenme tehlikesi altında olan Oklu Kirpi ile karşılaştı. Muhtar Kozbek, aracıyla önünde ilerleyen oklu kirpiyi cep telefonu ile görüntüledi. Kirpi bir süre ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

"GÜVENLİ BİR YERE KADAR TAKİP ETMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Nesli tükenmekte olan oklu kirpi ile karşılaştığı için çok sevindiğini belirten Muhtar Kozbek, "İlçenin merkezinde oklu kirpi görmek beni şaşırttı. Bir süre takip ettim. Daha sonra bahçelere geldiğinde kirpi bahçe içerisine girdi ve kayboldu. En azından araçlardan uzak bir yere güvenli bir yere kadar takip etmek beni çok mutlu etti. Çünkü şehirde zarar görebilirdi, başkaları görür zarar verebilirdi, duyarsız kalamadım kirpinin güvenli bir yere gitmesini izledim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    ulan sanirsin ejderya. hayvanlari rahat birakin.. 10 2 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    Toros dağlarında çok var , özellikle Kadirlinin yüksek yaylalarında 11 1 Yanıtla
  • Haci Uzun Haci Uzun:
    Adana bölgesinde çok var 11 1 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu Recep Şehitoğlu:
    Bu hayvan tehlikeli değildir burada çok var.Eti lezzetlidir dinen Hanefi meshebine göre Mekruhtur. Şafi meshebi yenebilir . 1 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    Toroslarda var ve yakalayıp yiyenlerde var! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
