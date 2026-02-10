Afrika\'nın en tehlikeli kirpisi Aydın\'da görüntülendi

Afrika ve Akdeniz ülkelerinin yanı sıra Hindistan ve Nepal'de yaşayan Hint oklu kirpisi nadiren Türkiye'nin güneyinde de görülüyor.

BU KEZ EGE'DE ORTAYA ÇIKTI

En çok Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Mersin, Antalya ve Muğla gibi illerimizde görülen oklu kirpi, bu kez Aydın'da görüntülendi.

GÖRÜR GÖRMEZ TELEFONUNA SARILDI

Yenipazar ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Kozbek, ilçe merkezinde aracıyla hareket halinde iken nesli tükenme tehlikesi altında olan Oklu Kirpi ile karşılaştı. Muhtar Kozbek, aracıyla önünde ilerleyen oklu kirpiyi cep telefonu ile görüntüledi. Kirpi bir süre ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

"GÜVENLİ BİR YERE KADAR TAKİP ETMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Nesli tükenmekte olan oklu kirpi ile karşılaştığı için çok sevindiğini belirten Muhtar Kozbek, "İlçenin merkezinde oklu kirpi görmek beni şaşırttı. Bir süre takip ettim. Daha sonra bahçelere geldiğinde kirpi bahçe içerisine girdi ve kayboldu. En azından araçlardan uzak bir yere güvenli bir yere kadar takip etmek beni çok mutlu etti. Çünkü şehirde zarar görebilirdi, başkaları görür zarar verebilirdi, duyarsız kalamadım kirpinin güvenli bir yere gitmesini izledim" açıklamasında bulundu.