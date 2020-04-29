Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar artıyor - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Mısır'da 21, Güney Afrika'da 10, Cezayir'de 7, Tanzanya'da 6, Sudan, Kamerun ve Fas'ta 3'er kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre son 24 saatte Güney Afrika'da 354, Mısır'da 226, Cezayir'de 199, Tanzanya'da 181, Gine'de 111, Kamerun'da 101, Fas'ta 69, Senegal'de 59, Mali'de 58, Sudan'da 57, Somali'de 54, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Esvatini'de 20'şer yeni vaka tespit edildi.

Salgında ölenlerin sayısı Cezayir'de 444, Mısır'da 380, Güney Afrika'da 103, Fas'ta 168, Sudan'da 28, Mali'de 25, Tanzanya'da 16'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Mısır'da 21, Güney Afrika'da 10, Cezayir'de 7, Tanzanya'da 6, Sudan, Kamerun ve Fas'ta 3'er, Mali'de 1 kişi hayatını kaybetti.

Kenya, Cibuti, Tunus, Etiyopya, Zambiya ve Moritanya'da da vakalarda artış yaşandı.

Bu arada yeni tip koronavirüs salgınını tamamen bitirdiğini açıklayan Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, 20 gün sonra yeni vaka tespit edildi.

Salgının Afrika'daki son durumu

Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho ve doğudaki Komorlar Birliği dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana ve Nijerya'da görüldü.?

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 35 bin 371 Kovid-19 vakası görüldü, bunlardan 1534'ü yaşamını yitirdi.? Kıtada hastalığa yakalanan 11 bin 727 kişi ise sağlığına kavuştu.