Afyonkarahisar'da Cüce Hırsızlığı

24.11.2025 09:42
Bolvadin'deki parkta Pamuk Prenses figürlerinden 3'ü çalındı, ziyaretçiler şaşkın.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yer alan Horan Park'ta akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Geçtiğimiz aylarda parkta çocuklar için oluşturulan oyun alanına neredeyse her çocuğun okuduğu Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Masalındaki oyuncak figürler yerleştirildi.

PAMUK PRENSES'İN 3 CÜCESİNİ ÇALDILAR

Bir süre sonra parka yerleştirilen cücelerden üçü ortadan kayboldu. Meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verirken, cücelerin eksik olduğunu gören ziyaretçiler ise hayretler içinde kaldı.

Kaynak: İHA

