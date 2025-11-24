Afyonkarahisar\'da Cüce Hırsızlığı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yer alan Horan Park'ta akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Geçtiğimiz aylarda parkta çocuklar için oluşturulan oyun alanına neredeyse her çocuğun okuduğu Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Masalındaki oyuncak figürler yerleştirildi.

PAMUK PRENSES'İN 3 CÜCESİNİ ÇALDILAR

Bir süre sonra parka yerleştirilen cücelerden üçü ortadan kayboldu. Meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verirken, cücelerin eksik olduğunu gören ziyaretçiler ise hayretler içinde kaldı.