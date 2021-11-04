AFYONKARAHİSAR'DA DURDURULAN 3 ARAÇTAN 99 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da durdurulan 3 araçta, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 99 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 5 kişi de tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Kasım günü yapılan denetimlerde, kente giriş yapmak isteyen, kaçak göçmenleri taşıdığı değerlendirilen üç araç durduruldu. Araçlarda bulunan 4 şüpheli ile üzerlerinde kimlik ve kimlik yerine geçen herhangi bir belge olmayan 22'si çocuk Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 99 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca olayla bağlantısı bulunan 1 şüpheli de Uşak'ta yakalandı.

Kaçak göçmenleri taşıyan R.Ş., T.V., İ.Y., S.V. ve E.B., gözaltına alındı. 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Araçlara ve 20 bin 165 TL paraya el konulurken haklarında idari işlem yapılan 99 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.