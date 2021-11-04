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AFYONKARAHİSAR'DA DURDURULAN 3 ARAÇTAN 99 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'DA DURDURULAN 3 ARAÇTAN 99 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

04.11.2021 20:28

AFYONKARAHİSAR'da durdurulan 3 araçta, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 99 kaçak göçmen yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da durdurulan 3 araçta, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 99 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 5 kişi de tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Kasım günü yapılan denetimlerde, kente giriş yapmak isteyen, kaçak göçmenleri taşıdığı değerlendirilen üç araç durduruldu. Araçlarda bulunan 4 şüpheli ile üzerlerinde kimlik ve kimlik yerine geçen herhangi bir belge olmayan 22'si çocuk Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 99 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca olayla bağlantısı bulunan 1 şüpheli de Uşak'ta yakalandı.

Kaçak göçmenleri taşıyan R.Ş., T.V., İ.Y., S.V. ve E.B., gözaltına alındı. 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Araçlara ve 20 bin 165 TL paraya el konulurken haklarında idari işlem yapılan 99 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AFYONKARAHİSAR'DA DURDURULAN 3 ARAÇTAN 99 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
AFYONKARAHİSAR'DA DURDURULAN 3 ARAÇTAN 99 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
AFYONKARAHİSAR'DA DURDURULAN 3 ARAÇTAN 99 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
AFYONKARAHİSAR'DA DURDURULAN 3 ARAÇTAN 99 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Münir Karaloğlu, Bangladeş, Tragger, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DA DURDURULAN 3 ARAÇTAN 99 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR'DA DURDURULAN 3 ARAÇTAN 99 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika
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