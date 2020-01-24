Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan çocukların vücutlarında görülen tahrişlerin düşme ve çarpmaya bağlı oluşan travmalar olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da okul bahçesinde karla oynayan öğrencilerde lekeler görülmesi, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan çocukların vücutlarında görülen tahrişlerin düşme ve çarpmaya bağlı oluşan travmalar olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vücudunda tahrişler görülen çocuklardan Berat Sardoğan'ın pazartesi günü ameliyat edildiğini, sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Sardoğan'ın vücudundaki yaraların, kimyasal yanık şeklinde olmadığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Berat'ın vücudundaki tahriş lekeleri, bir yere çarpmayla ve düşmeyle oluşmuş. Çocuklarda görülen yaralar kesinlikle, kimyasal veye buz yanığı değil. Tahriş lekeleri hiçbir anlamda yanık değil. Bunlar düşme ve çarpmaya bağlı oluşan travmalardır. Berat da zaten ailesine düştüğünü ifade etmiş. Pazartesi günü yaptığımız doku nakli ameliyatımız başarılı geçti. Dün akşam da sargıları açtık."

Yıldırım, Sardoğan'ın iyileşme sürecinin devam ettiğini, hastayı önümüzdeki hafta taburcu etmeyi planladıklarını bildirdi.

Olay

Atatürk İlkokulu öğrencileri, 10 Ocak'ta teneffüslerde bahçede kar topu oynamış, okul sonrası eve giden öğrencilerden 9'unun vücutlarının çeşitli yerlerinde aileleri tarafından koyu renkli tahriş lekeleri tespit edilmişti. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen çocukların birçoğu taburcu edilmişti.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesinden su ve toprak numuneleri almış, herhangi bir bulguya rastlanılmayan numuneler, detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara'da Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığına gönderilmişti.

Karla oynarken vücutlarında tahrişler oluşan çocuklardan Berat Sardoğan AFSÜ Hastanesinden ameliyat edilmiş, ayağından alınan dokular, tahrişli bölgelerine nakledilmişti.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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