Afyonkarahisar'da yazlık patatesin hasadına başlandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi ve köylerinde yazlık patates hasadına başlandı.

İlçede temmuz ayının ortalarında başlayan "agata" "marabel" cinsi yazlık patatesin 15-20 gün içerisinde tüketilmesinin gerektiği bildirildi.

Türkiye'nin her tarafına gönderilen patateslerin tarladaki fiyatının 1 lira 25 kuruş olduğu belirtildi.

Yazlık patateste verimin güzel ancak girdilerin yüksek olduğunu ifade eden patates üreticisi Necati Aydoğan AA muhabirine, dekarda 3,5-4 ton yazlık patates çıktığını söyledi.

Aydoğan, "Elektriğe zam geldi. Kurak bir dönem geçiriyoruz ve bu şartlarda sulu tarım yapmamız zorlaşmaya başladı. Yazlık patatesimizin özelliği turfanda ve taze 15-20 gün içerisinde tüketilmesi gerekli." dedi.

Patatesi İstanbul, İzmir, Adapazarı, Antalya, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderdiklerini aktaran Aydoğan şöyle konuştu:

"Şu an çiftçinin cebine giren fiyat 1 lira 25 kuruş, 1 lira 30 kuruş arası. Devletimizden patates hakkında bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Sanayilik üretim şu anda başlamadı. Fabrikaların alım yapmasını bekliyoruz. Sanayilik tüketim için yazlık patatesten mal çekilirse fiyatların biraz daha canlanmasını bekliyoruz."

"Yazlık patates kışlıktan 1 ay önce sökülüyor"

Mart ayında yazlık patateslerin ekimini yaptığını anlatan Aydoğan, "Martın 15'inde patatesimizi ektik. Temmuzda da sökümüne başladık. 20 gün 1 ay yazlık patates sökümü devam eder. Kışlık patates ise 'agria' ve 'melodi' cinsi dediğimiz patatesler. Kışlık patatesler ağustosta başlar ve 2 ay söküm devam eder." diye konuştu.

Kışlık hasat edilen patatesleri genellikle depoladıklarını ifade eden Aydoğan şunları söyledi:

"Kışlık patatesleri genellikle depoya çekiyoruz ve kış ayında piyasaya sürmeye başlıyoruz. Kışın patates sökümü olmadığı için depoya çektiğimiz patatesleri piyasaya sürüyoruz. Stokçu değiliz, depocuyuz. Kışlık ve yazlık patateste fiyat arz talebe göre değişiyor. Geçen yıl pandemiden dolayı tüketim azlığı vardı. Lokanta, restaurant, yurt, pansiyon, otellerin kapalı olması turistin gelmemesi nedeniyle kışlık tüketim, yazlık tüketimden daha kötüydü. Devlet devreye girmeseydi birçok patates çöpe gidecekti. Günlük 4-5 kamyon hasat ediyoruz ve büyük şehirlere gönderiyoruz. Şu an benim 200 dekar patatesim var ve gönderimlere devam ediyoruz."