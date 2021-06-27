Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654 - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654

Afyonkarahisar Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, kentteki mülteci nüfusunu açıkladı:

"21 bin 654 mülteciden 11 bin 686'nı Suriye uyruklular oluşturuyor"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, Afyonkarahisar'da 21 bin 654 yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığını ifade ederek "İlk sırayı 11 bin 686 kişiyle Suriye kökenliler alırken, bunu 4 bin 499 kişiyle Afganlar ve 2 bin 668 kişiyle Irak kökenliler takip etmektedir" dedi.

Ergün, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilen "Yerelde Kadın Buluşmaları" programında konuştu. Ergün, 2011 yılında Suriye'de yaşanan iç karışıklık ve zulüm nedeniyle Türkiye'ye 3 buçuk milyondan fazla Suriyeli'nin sığınmak zorunda kaldığını ifade etti. Afyonkarahisar İl Göç Müdürlüğü olarak yapmış oldukları çalışmalardan bahseden Ergün, "Güçlü bir devlet olmanın sonucu olarak yaşadığımız bu durum uygun ve etkin politikalar geliştirilmesini zorlu kılmıştır. Genel Müdürümüzün öncülüğünde ve talimatlarında Genel Müdürlüğümüz tarafından Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı yayımlanmıştır. Titizlikle yürütülen çalışmalar ülkemizdeki yabancıların sosyal ve ekonomik gelişmelerine hizmet ettiği gibi aynı zamanda kamu güvenliği, kamu sağlığı ve kamu düzenine katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda Afyon İl Göç Müdürlüğü olarak bizler yabancı bayanlara Türkçe kursu açarak, mahalle buluşmaları gerçekleştirerek, muhtarlarımızla düzenli toplantılar yaparak, yabancı üniversite öğrencilerine yönelik göç paneli düzenleyerek ve çok sık ev ziyaretleri yaparak bu sürece katkıda bulunmaya çalıştık" dedi.

Afyonkarahisar'da en çok Suriyeli yaşıyor

Afyonkarahisar'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların istatistiklerini açıklayan Ergün şöyle konuştu:

"İlk sırayı 11 bin 686 kişiyle Suriye kökenliler almaktadır. Bunu 4 bin 499 kişiyle Afganlar, 2 bin 668 kişiyle Iraklılar takip etmektedir. 2 bin 99 kişi de çeşitli ülkelerden düzenli göçmen konumundadır. Toplamda 21 bin 654 yabancının yaşadığı ilimizde İran, Filistin, Pakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Fas, Libya ve Somali kökenli kardeşlerimizde mevcuttur. Bu güne kadar çalışmalarımızda ve etkinliklerimizde bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen valimize ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum."