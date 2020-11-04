Afyonkarahisar'dan depremzedelere destek - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan depremzedelere destek

04.11.2020 11:24
Afyonkarahisar'dan depremzedelere destek, System.String[]

Afyonkarahisar'ın deprem bölgesinde yer aldığını belirten Vali Gökmen Çiçek, geçmişte depremin acısını yaşamış bir kent olarak İzmir'i en iyi anlayan illerden birisi olduklarını kaydetti.

Afyonkarahisar'ın deprem bölgesinde yer aldığını belirten Vali Gökmen Çiçek, geçmişte depremin acısını yaşamış bir kent olarak İzmir'i en iyi anlayan illerden birisi olduklarını kaydetti.

Vali Çiçek, İzmir depreminin ardından tüm yardımları seferber ettiklerini kaydederek, "Afyonkarahisar belediyesi, hem biz AFAD'ımız ve Kızılay işbirliğinde çok ciddi bir şekilde depremin ilk olduğu andan itibaren elimizden geldiğince yardımları göndermeye çalıştık. Bu manada vatandaşlarımızdan da telefonlar aldık. Hepsi İzmir için yapılan kampanyalarda yer almak istediklerini söylediler. Biz anlara nelerin ihtiyaç olduğunu ilettik. İlk etapta enkaz altından kurtarılması için araç, gereç üzerine yoğunlaştık. Ciddi sayıda araç gönderdik. İlk etapta 30 tane personelimiz oraya ulaştı, arama ve kurtarma personelimiz ulaştı. 6 tane aracımız ulaştı. Bin 200 tane battaniye, bin tane çadır, oraya bin kişiye sıcak yemek verilecek tesisi kurduk" dedi.

"İzmir depremini yüreğimizde hissettik"

İzmir depremini bir deprem bölgesi olarak yürekten hissettikleri ifade eden Çiçek "Hem belediyemizin aşçıları, hem de bizim arkadaşlarımızla şuan bin kişiye yemek veriliyor. Daha da sürekli Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden de yardım kolilerimiz ulaşacak. Biz İzmir depremini taa yüreğimizde hissettik. Afyonkarahisar olarak ayrıca da deprem bölgesinde yaşıyoruz. Geçmişte bu acıları yaşamış bir kentiz. İzmir'i en iyi anlayacak illerden birisiyiz. Allah'tan bir daha böyle bir musibetler göstermesin niyaz ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam Tekeş, bölgede dağıtımın başında

Afyonkarahisar'ın Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş'in deprem bölgesinde depo sorumlusu olarak dağıtımların başında bulunduğunu belirten Vali Çiçek, "Bölgeye gönderilen kaymakamlarımızla ilgili Bayat Kaymakamımız orada depo sorumlusu olarak tüm yardımların koordinesinde görevlendirildi, Ömer Tekeş. Daha öncede Elazığ depreminde görevlendirilmişti. Bir tecrübesi vardı. Onun üzerine bakanlığımız depremlerde ve felaketlerde tecrübeli arkadaşları oralara görevlendiriyor. İnşallah oradaki depoda çok başarılı dağıtımlar adilane bir şekilde görevini yapacak. Kendisine inancımız tam Allah yardımcısı olsun diliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'dan depremzedelere destek
Afyonkarahisar'dan depremzedelere destek

Gökmen Çiçek, Deprem, Afyon, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan depremzedelere destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor         
11:13
Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi         
11:07
Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor         
10:53
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir bölge riskli alan ilan edildi         
10:21
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Birçok ilde etkili olacak Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Birçok ilde etkili olacak         
09:00
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı         
03:05
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 11:34:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'dan depremzedelere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei