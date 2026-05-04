Ağrı BİLSEM öğrencilerinden TÜBİTAK finallerinde gururlandıran başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı BİLSEM öğrencilerinden TÜBİTAK finallerinde gururlandıran başarı

Ağrı BİLSEM öğrencilerinden TÜBİTAK finallerinde gururlandıran başarı
04.05.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B yarışmalarında elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Türkiye finallerine kalan projelerden iki tanesi teşvik ödülü alırken, öğrencilerin başarısı kentte büyük gurur yarattı.

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A ve 2204-B Araştırma Projeleri Yarışmalarında önemli başarılar elde ederek kenti gururlandırdı. Türkiye genelinden on binlerce projenin yarıştığı organizasyonda finale kalan projeler, aldıkları derecelerle dikkat çekti.

Ağrı BİLSEM öğrencilerinden TÜBİTAK finallerinde gururlandıran başarı

TÜBİTAK FİNALLERİNDE AĞRI’YI TEMSİL EDEN PROJELER ÖDÜLLE DÖNDÜ

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında bu yıl 19 bin 437 başvuru arasından 1200 proje bölge yarışmalarına, 180 proje ise Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Ağrı BİLSEM’i finallerde temsil eden projelerden, danışmanlığını Hakan Arslanboğa’nın yaptığı Değerler Eğitimi projesi ile danışmanlığını Sinem Birgücü’nün yürüttüğü Kimya projesi Teşvik Ödülü aldı. Bu sonuçla Ağrı’dan katılan projelerin Türkiye genelinde üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.

Ağrı BİLSEM öğrencilerinden TÜBİTAK finallerinde gururlandıran başarı

LİSE KATEGORİSİNDE DE BAŞARI: MATEMATİK PROJESİ FİNALDE

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ise 29 bin 739 başvuru arasından 1200 proje bölge aşamasına, 216 proje ise Türkiye finaline yükseldi.

Bu kategoride danışmanlığını Alican Pusat’ın yaptığı Matematik projesi de Ağrı BİLSEM’i başarıyla temsil ederek finallerde yer aldı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin bilimsel düşünceyi merkeze alan çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attığını belirterek, hem öğrencileri hem de danışman öğretmenleri tebrik etti.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Tübitak, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrı BİLSEM öğrencilerinden TÜBİTAK finallerinde gururlandıran başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı
50 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli gardıropta yakalandı 50 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli gardıropta yakalandı
İsrail anlaşmayı onayladı ABD’den iki yeni savaş filosu alıyor İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

10:39
Süper hücre felaketi Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
10:29
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:58
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
09:20
İran’dan Trump’ın Özgürlük Projesi’ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:53:41. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı BİLSEM öğrencilerinden TÜBİTAK finallerinde gururlandıran başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.