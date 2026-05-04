Ağrı BİLSEM öğrencilerinden TÜBİTAK finallerinde gururlandıran başarı

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A ve 2204-B Araştırma Projeleri Yarışmalarında önemli başarılar elde ederek kenti gururlandırdı. Türkiye genelinden on binlerce projenin yarıştığı organizasyonda finale kalan projeler, aldıkları derecelerle dikkat çekti.

TÜBİTAK FİNALLERİNDE AĞRI’YI TEMSİL EDEN PROJELER ÖDÜLLE DÖNDÜ

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında bu yıl 19 bin 437 başvuru arasından 1200 proje bölge yarışmalarına, 180 proje ise Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Ağrı BİLSEM’i finallerde temsil eden projelerden, danışmanlığını Hakan Arslanboğa’nın yaptığı Değerler Eğitimi projesi ile danışmanlığını Sinem Birgücü’nün yürüttüğü Kimya projesi Teşvik Ödülü aldı. Bu sonuçla Ağrı’dan katılan projelerin Türkiye genelinde üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.

LİSE KATEGORİSİNDE DE BAŞARI: MATEMATİK PROJESİ FİNALDE

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ise 29 bin 739 başvuru arasından 1200 proje bölge aşamasına, 216 proje ise Türkiye finaline yükseldi.

Bu kategoride danışmanlığını Alican Pusat’ın yaptığı Matematik projesi de Ağrı BİLSEM’i başarıyla temsil ederek finallerde yer aldı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin bilimsel düşünceyi merkeze alan çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attığını belirterek, hem öğrencileri hem de danışman öğretmenleri tebrik etti.

Haber: Servet Arslan