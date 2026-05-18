Ağrılı öğrenciler üretime katılarak meslek öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrılı öğrenciler üretime katılarak meslek öğreniyor

Ağrılı öğrenciler üretime katılarak meslek öğreniyor
18.05.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik” etkinlikleri kapsamında Ağrı TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, temizlik ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok alanda üretime katılıyor. Uygulamalı eğitimlerle öğrenciler hem mesleki deneyim kazanıyor hem de üretim süreçlerini yerinde öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik” etkinlikleri kapsamında Ağrı TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar dikkat çekiyor. Yaklaşık 80 öğrencinin eğitim gördüğü okulda Kimya Teknolojileri ile Moda Tasarım Teknolojileri alanlarında uygulamalı eğitim alan öğrenciler, üretim süreçlerinde aktif görev alarak mesleki deneyim kazanıyor. Öğrenciler hem kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu ürünleri hazırlıyor hem de geri dönüşüm odaklı projeler geliştiriyor.

Ağrılı öğrenciler üretime katılarak meslek öğreniyor

ÖĞRENCİLER TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNLERİ ÜRETİYOR

Kimya Teknolojileri alanında eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde birçok temizlik ve hijyen ürününün üretimini gerçekleştiriyor. Okul bünyesinde sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, cam temizleyici, kolonya, köpük sabun, dezenfektan ve endüstriyel bulaşık deterjanı gibi çok sayıda ürün hazırlanıyor.

Döner sermaye kapsamında üretilen ürünlerin il genelindeki kamu kurumlarına satıldığı belirtilirken, okullarda kullanılan temizlik ürünlerinin büyük bölümünün de yine öğrenciler tarafından üretildiği ifade edildi. Üretim aşamalarında görev alan öğrenciler; hazırlık, dolum, paketleme ve sevkiyat süreçlerinde aktif rol üstlenerek çalışma hayatına yönelik önemli deneyimler kazanıyor.

Yetkililer, öğrencilerin üretim süreçlerine dahil edilmesinin hem özgüvenlerini artırdığını hem de mesleki yeterliliklerini güçlendirdiğini belirtiyor.

Ağrılı öğrenciler üretime katılarak meslek öğreniyor

ATIK KUMAŞLAR YENİDEN HAYAT BULUYOR

Moda Tasarım Teknolojileri alanında eğitim gören öğrenciler ise “Sıfır Atık” anlayışı doğrultusunda kullanılmayan kumaş ve kıyafetleri yeniden değerlendiriyor. Öğrenciler tarafından atık kumaşlardan çanta, kalemlik ve çeşitli aksesuarlar hazırlanırken, uygulamalı çalışmalar sayesinde yaratıcılıklarını geliştirme imkânı buluyorlar.

Öğrencilerin öğretmenleri gözetiminde Türk bayrağı da diktiği belirtilirken, yapılan çalışmaların hem mesleki eğitime hem de milli değerlere katkı sunduğu ifade edildi. Okul yönetimi, öğrencilerin üretim odaklı projeler sayesinde iş hayatına daha hazır bireyler olarak yetiştiğini kaydetti.

Ağrılı öğrenciler üretime katılarak meslek öğreniyor

“MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALI ÇALIŞMALARLA GÜÇLENİYOR”

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin eğitim sürecinde üretime katılmasının önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Mesleki eğitimin uygulamalı çalışmalarla daha güçlü hale geldiğini ifade eden Kökrek, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri üretim sahasında geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Kökrek açıklamasında, “Öğrencilerimiz burada meslek öğrenirken aynı zamanda üretim süreçlerini yakından tanıyor. Yapılan çalışmalar gençlerimizin çalışma hayatına daha hazırlıklı yetişmesine katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür eden Kökrek, üretim odaklı çalışmaların mesleki eğitimin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek benzer projelerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Haber: Servet Arslan

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrılı öğrenciler üretime katılarak meslek öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm
Meksika’da bir eve silahlı saldırı: 10 ölü Meksika’da bir eve silahlı saldırı: 10 ölü
Jorge Jesus’un Fenerbahçe’den istediği özel madde ortaya çıktı Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
16:30
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi
Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
15:11
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:31:04. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrılı öğrenciler üretime katılarak meslek öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.