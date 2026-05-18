Ağrılı öğrenciler üretime katılarak meslek öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik” etkinlikleri kapsamında Ağrı TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar dikkat çekiyor. Yaklaşık 80 öğrencinin eğitim gördüğü okulda Kimya Teknolojileri ile Moda Tasarım Teknolojileri alanlarında uygulamalı eğitim alan öğrenciler, üretim süreçlerinde aktif görev alarak mesleki deneyim kazanıyor. Öğrenciler hem kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu ürünleri hazırlıyor hem de geri dönüşüm odaklı projeler geliştiriyor.

ÖĞRENCİLER TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNLERİ ÜRETİYOR

Kimya Teknolojileri alanında eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde birçok temizlik ve hijyen ürününün üretimini gerçekleştiriyor. Okul bünyesinde sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, cam temizleyici, kolonya, köpük sabun, dezenfektan ve endüstriyel bulaşık deterjanı gibi çok sayıda ürün hazırlanıyor.

Döner sermaye kapsamında üretilen ürünlerin il genelindeki kamu kurumlarına satıldığı belirtilirken, okullarda kullanılan temizlik ürünlerinin büyük bölümünün de yine öğrenciler tarafından üretildiği ifade edildi. Üretim aşamalarında görev alan öğrenciler; hazırlık, dolum, paketleme ve sevkiyat süreçlerinde aktif rol üstlenerek çalışma hayatına yönelik önemli deneyimler kazanıyor.

Yetkililer, öğrencilerin üretim süreçlerine dahil edilmesinin hem özgüvenlerini artırdığını hem de mesleki yeterliliklerini güçlendirdiğini belirtiyor.

ATIK KUMAŞLAR YENİDEN HAYAT BULUYOR

Moda Tasarım Teknolojileri alanında eğitim gören öğrenciler ise “Sıfır Atık” anlayışı doğrultusunda kullanılmayan kumaş ve kıyafetleri yeniden değerlendiriyor. Öğrenciler tarafından atık kumaşlardan çanta, kalemlik ve çeşitli aksesuarlar hazırlanırken, uygulamalı çalışmalar sayesinde yaratıcılıklarını geliştirme imkânı buluyorlar.

Öğrencilerin öğretmenleri gözetiminde Türk bayrağı da diktiği belirtilirken, yapılan çalışmaların hem mesleki eğitime hem de milli değerlere katkı sunduğu ifade edildi. Okul yönetimi, öğrencilerin üretim odaklı projeler sayesinde iş hayatına daha hazır bireyler olarak yetiştiğini kaydetti.

“MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALI ÇALIŞMALARLA GÜÇLENİYOR”

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin eğitim sürecinde üretime katılmasının önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Mesleki eğitimin uygulamalı çalışmalarla daha güçlü hale geldiğini ifade eden Kökrek, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri üretim sahasında geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Kökrek açıklamasında, “Öğrencilerimiz burada meslek öğrenirken aynı zamanda üretim süreçlerini yakından tanıyor. Yapılan çalışmalar gençlerimizin çalışma hayatına daha hazırlıklı yetişmesine katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür eden Kökrek, üretim odaklı çalışmaların mesleki eğitimin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek benzer projelerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Haber: Servet Arslan