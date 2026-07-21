Ahbap soruşturmasında tutuklandı: CHP\'nin "Gölge Bakan"ı Emre Kartaloğlu\'nun savunması ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleşmişti. Bu kapsamda aralarında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile eski TÜRMOB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde oluşturulan Ticaret ve Politika Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Emre Kartaloğlu'nun da bulunduğu 9 şüpheli dün gece saatlerinde tutuklandı.

"USULSÜZLÜK BULUNMAMAKTADIR" RAPORU BAŞINI YAKTI

Halen CHP Parti Meclisi Üyesi olan Kartaloğlu'nun, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı olduğu dönemde 6 Şubat depremlerinin ardından dernek için hazırladığı "Usulsüzlük bulunmamaktadır" rapor nedeniyle suçlandığı belirtiliyor.

SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Emre Kartaloğlu, dün çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Kartaloğlu'nun hakimlikte yaptığı savunma ortaya çıktı.

Savunmasında üzerime atılı suçlamayı anladığını ve daha önce emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri aynen tekrar ettiğini belirten Kartaloğlu, "Ben 10 yıl boyunca Maliye Bakanlığında çalıştım daha sonrasında yaklaşık 15 yıldır Yeminli Mali Müşavirlik yaptım, 2019-2025 yılları arasında TÜRMOB başkanlığı yaptım, yaşanan deprem felaketi sonrası bölgede bulunan yurttaşlarımız için yardım kampanyası başlattık, meslektaşlarımız başta olmak üzere bize yardım derneklerinin topladıkları paraları doğru yerlere ulaşıp ulaşmadığının denetimi konusunda talep geldi" dedi.

"DENETİM TALEBİ DERNEKTEN GELDİ"

Ahbap Derneği'nden denetim için kendilerine yazılı talep geldiğini belirten Kartaloğlu, savunmasına şöyle devam etti:

"Ahbap derneğinden yazılı denetim talebi geldi, bizde bu talebi kabul ettik ve denetimlerimizi yaptık, bizim denetimimiz 06/02/2023 - 30/06/2023 tarihleri arasını kapsamaktaydı, bu düzenlediğimiz rapor sınırlı bir tespit raporudur. Vakıfbank ve İşbankasına yatan paraların denetimini yaptık, isnat edilen suçları işlemedim, ben sadece gelen talebi değerlendirerek denetim ekibine yönlendirdim, dosyada yer alan denetim ekibi haricindekileri tanımıyorum, suçsuzum, bakıma muhtaç annem ve 2 kızım bulunmaktadır, alzeihmer hastası annem yatalaktır, tutuklanmam durumunda ailem mağdur olacaktır, ben buraya gelene kadar tüm aşamalarda kolluğa elimden gelen tüm yardımı yaptım, telefon bilgilerimi paylaştım. saklayacak gizleyecek bir delilim yoktur, Serbest bırakılmayı talep ederim."