Ahmet Ağaoğlu: Hocadan şampiyonluk, başarı ve kupa beklerim

Trabzon spor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün hedefinin her zaman zirve olduğunu belirterek, "Bir Trabzonspor taraftarı olarak ben hocadan şampiyonluk, başarı ve kupa beklerim" dedi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, hizmete giren Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ağaoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Açılışını yeni yaptığımız modern çalışma ofisiniz hayırlı olsun. İnşallah çok daha verimli üretken çalışmalara vesile olur. Sizlere yakışan ofis olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"AVCI, KENDİSİNE ÇOK DAHA İYİ ŞARTLAR ÖNERİLMESİNE RAĞMEN TRABZONSPOR'U SEÇTİ"Trabzonspor'da teknik anlamda yeni bir süreç başladığını belirten Ağaoğlu, "Hocamız Abdullah Avcı ile birlikte önümüzdeki 3 yıllık süreç için sözleşme imzaladık. Hocamız da geçtiğimiz hafta itibari ile göreve başladı. Şimdi hocamızın kariyeri herkesin malumu. Ligimizin, Türk futbolunun üst seviyesinde kariyerli, birikimli, deneyimli, tecrübeli ve farklı ufukları, zirveyi hedefleyen ve o her zaman içinde zaten o yarış içinde olmuş bir kişi. Trabzonspor'da çalışmanın zorluğunu, Trabzonspor'un hedeflerini en az bizler kadar iyi bilen insan. Hafta içinde basın toplantısında sizlerin yönetmiş olduğu sorular, kendisinin de bu sorulara vermiş olduğu cevaplardan çok açık net olarak ortaya çıkıyor. Trabzonspor, zirve takımıdır. Zirvede de rüzgarlar her zaman sert eser. Üstelik sabit bir yönden değil çok değişken olarak eser. Gardınızı buraya doğru alırsınız bakarsınız ki aradan kısa süre geçtikten sonra rüzgar doğudan, batıdan, güneyden her taraftan esmeye başlar. Gelmiş olduğumuz durum ve konum itibarıyla Trabzonspor için Trabzonsporumuz için en doğru isim olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda da zaten kendisi ile belirli bir süre görüşmelerimiz devam etti. Başkan yardımcımız Sayın Ertuğrul Doğan 'ın büyük çabaları oldu, çok büyük gayret sarf etti. Sizler de farkındaydınız başka bir kulüpte gündemdeydi. Teklif edilen şartlar çok daha iyi olmasına rağmen hoca Trabzonspor'u tercih etti. Yani Trabzonspor'un ismi söz konusu olduğu zaman paranın veya maddi kriterlerinin ikinci planda kaldığı bir görüşme ve neticesinde de imzalanan bir sözleşme" dedi."FUTBOL ENDÜSTRİSİ ÇOK CİDDİ BİR FİNANSAL ÇIKMAZIN İÇERİSİNDE"Trabzonspor Kulübü'nün hedefinin her zaman zirve olduğunu kaydeden Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvedir. Bu yarışın içerisinde olmak ve nihayetinde de o yarışı zirvenin en tepesinde bitirmek. Hocanın verdiği mesajlar da çok açık ve netti. Olağanüstü şartlardan geçiyoruz. Bulunduğumuz bu pandemi süreci modern dünyanın bugüne kadar yüz yüze geldiği veya yaşadığı bir süreç değil. Tüm sektörlere etkilediği gibi spor sektörünü dolayısıyla da Türkiye'de sporun endüstrisinin lokomotifi konumunda olan futbol endüstrisini de çok ciddi etkiledi. Tabii maç heyecanı içerisinde, lig heyecanı içerisinde bazı şeyler dikkatlerden kaçabiliyor ama tüm takımlar adına söylüyorum sadece sportif anlamda değil ekonomik anlamda da bana göre Türk futbol tarihinin en problemli, en sıkıntılı dönemini yaşıyoruz. Her şey normal olduğu süreçlerde ekonomik anlamda işler ters gittiği zaman buna çeşitli çözümler üretebiliyordunuz ama bugün gelmiş olduğumuz noktada Futbol Endüstrisinin dört, beş temel kaynağı var. Bunlardan 1'i naklen yayın geliri en önemlisi, özellikle Anadolu kulüpleri için. Seyirci hasılatı, bu daha ziyade büyük kulüpleri ilgilendiren bir konu. Ürün satışı, reklam ve sponsorluk gelirleri. Seyirci hasılatından 1 yıla yakın bir süredir neredeyse tamamı ile mahrum durumdayız. Ürün satışları diğer kulüplerle de konuşuyorum neredeyse yüzde elliye varan bir düşüş göstermiş durumda. Sponsorluk ve reklam geliri eğer ekonomide para varsa, işler yolunda gidiyorsa sponsorluğa ve reklama para harcanır. Burada çok ciddi bir daralma söz konusu. Naklen yayın gelirini gelecek olursak hani Federasyon net olarak rakamı ifade etmedi ama bundan 2-3 yıl öncesine baktığımızda ister döviz bazında ister lira bazında yaklaşık olarak yüzde 40 civarında yüzde 35-40 civarında bir düşüş söz konusu. Aynı zamanda ligin 18 takımdan 21 takıma çıkmış olması ve elde edilecek olan gelirin de dağıtılmasını da hesaba katacak olursak bugün futbol endüstrisinin çok ciddi bir finansal çıkmaza doğru finansal açmazın içerisinde olduğu açık ve net olarak gözüküyor. ya bu henüz çok doğru ve net olarak anlatılamadı. ya da bakış açılarımızın değişik yönlere odaklanması nedeniyle de pek fazla da konuşulan ve tartışılan bir konu olmadı ama ifade ettiğim gibi neresinden bakarsak bakalım bugün itibarıyla sadece Trabzonspor genelinde konuşacak olursak yüzde 50'ye varan bir gelir kaybı ile karşı karşıyayız. Bu çok ciddi bir rakam, her ne kadar da giderlerimizi, kadro maliyetinizi bundan 2 sene öncesine kıyasla yüzde 50 oranında düşürmüşsekte bugün yine bu gelir kaybıyla yüz yüze olduğumuz tablo bizi neredeyse 2 sene önceki ekonomik tablo ile karşı karşıya bırakmış durumda. Bu işin pandeminin futbol ekonomisine yansıyan tarafı. Sportif tarafına dönecek olursak Federasyon Sağlık Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı 'nın hatta Dünya Sağlık Örgütünün UEFA'nın FIFA'nın pandemi ile alakalı olarak kurallarını hepimiz biliyoruz. Bugün itibarıyla kulübünüzde bir futbolcuda Kovid -19 pozitif çıktığı takdirde minimum 14 gün bir izolasyon süresi öngörülüyor.""HOCADAN ŞAMPİYONLUK, BAŞARI VE KUPA BEKLERİM"Pandemi nedeniyle başarıyı etkileyen birçok faktörün bulunduğunu anlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Böyle sıkıntılı bir süreç içerisinde hocamızdan 'beklentilerimiz ne' diye sordunuz. Her şeyin ötesinde bir Trabzonspor taraftarı olarak ben hocadan şampiyonluk, başarı ve kupa beklerim. Tabi bu soruyu bir de hocaya sormanız lazım. O sıkıntılı süreci nasıl yöneteceği, nasıl önlemler alacağı, nasıl tedbirler alacak. Bir beklenen şeyler var, bir de şu anda hiç hesaba katmadığımız göz önünde bulundurmadığımız beklenmedik sıkıntılar da söz konusu. Yaşadığımız süreç normal bir süreç değil. O nedenle bir kere camia olarak bizim de yönetim olarak her şeyin ötesinde hocamızın işine saygı gösterip hocamıza karşı sabırlı davranmanız lazım. Çünkü gerçekten çok çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Sadece takımın konumu itibariyle söylemiyorum bunu. Beklentilerin her zaman için bu kadar yüksek olduğu bir camia da çok sıkıntılı süreçte görev aldı. Başkan olarak, yönetim olarak her şeyimizle hocamızın yanındayız. Hocamız kısa sürede kendini camiaya kabul ettirdi, sevdirdi. Her şeyin ötesinde biraz sabırlı olmamız, desteği verdiğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Sıkıntılı pandemi sürecinden en az hasarla çıkıp ligiTrabzonspor'a bu sene itibariyle konuşuyorum yakışan bir yer, bu yer de her zaman için zirvedir. Bulunduğumuz konum sıkıntılı bir konum, anlıyorum, beni de inanılmaz rahatsız ediyor. Belki de herkesin yaşadığı sıkıntının fazlasını kat be kat ben yaşıyorum. Ama bir şey daha göz ardı etmeyelim lütfen 40 maç oynanacak, daha 8'ini geride bıraktık.""VİRÜSTEN DOLAYI ERTELENEN BİR MAÇI ŞUBAT AYINDAN SONRA OYNAMAK İSTEMEM"Ahmet Ağaoğlu, bir takımda fazla sayıda testin pozitif çıkması halinde maçın ertelenmesi yerine verilmesi muhtemel hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili olarak ise şunları dedi: "Doğrudur, olabilir. Çünkü virüse karşı ben olağanüstü çaba sarf ediyorsam ki bazen çabayı sarf edersiniz yine olur. Ben virüsten dolayı ertelenen bir maçı Şubat ayından sonra oynamak istemem. Çünkü zaten yoğun bir fikstür olacak. Bu bana ve diğer benim konumumdaki takımlara haksızlık olur. Eğer böyle bir uygulama yapılacaksa kurallarının çok iyi koyulması lazım. Testler konusunda hala bir standart söz konusu değil. Her kulüp farklı farklı yerlerde yaptırıyor testlerini. Bunun standardını koymamız lazım. Süper Lig'de mücadele eden kulüpler, 'Şu kurumda testlerini yaptırmak zorundadır, onun dışındakiler kabul edilmemeli' denilmeli. Bu test maliyetleri de kulüplerin sırtında çok büyük bir yük. Geliri fazla olan kulüpler bunu bir şekilde karşılıyor ama ikinci lig kulüplerinin test için harcamış oldukları para bir yıl içerisinde elde ettikleri gelirden daha fazla. Buna da bir çözüm bulunması lazım.""LİGİN TAMAMLANMASIYLA İLGİLİ KARAR ŞİMDİDEN VERİLMELİ"Başkan Ahmet Ağaoğlu, uzun vadede ligin tamamlanamaması gibi bir durum karşısında ligin kaderiyle ilgili kararın şu an verilmesi gerektiğini de belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bir şekilde bu lig oynanamaz hale gelirse ne olacağını oldu bittiye getirmeden şimdiden söylesinler, adını koysunlar. Eğer bu lig oynanmayacaksa ne şekilde nasıl tescil edilecekse bugünden söylenmesi lazım. Bir iki adım atalım sonra bakarız denmemeli. Kuralları çok iyi tespit ettikten sonra kulüplerde bu konuyla alakalı görüşlerini ifade edecektir. Trabzonspor olarak bizim düşüncelerimiz bunlar. Böyle bir olasılığı zaten hocamız ile daha kontrat safhasında konuşmuştuk. Onun da gündeminde olan bir konuydu. Hocamız da bunla alakalı olarak kendisinin bir plan ve program oluşturduğunu çalışmaların içerisinde yer aldığını ve olağanüstü şartlardan geçtiklerini her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını ifade etmişti.""SORLOTH VE YUSUF'UN İÇİN ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKLARI BİZDE"Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezon başında Leipzig 'e satılan Sörloth ve Fransa 'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı için öncelikle satın alma haklarının bulunduğunu ifade ederek, "Sörloth konusu gündem oluşturmaktan başka bir şey değildi. Kullanılan ifadelerin çoğu bir yalandan ibaret. Sörloth'un menajerini dahi yanlış yazdılar veya söylediler. Sörloth orada mutlu değil gibi haberler çıktı, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor tarzında. Böyle bir şey doğru değil. O sırasını bekliyor, nasıl Yusuf beklediyse. Gideceksiniz Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamış takımın ilk 11'ine kafadan gireceksiniz, böyle bir dünya yok. Kafasında hedeflediği ve başarılı olacağına inandığı kulübü seçti. Daha büyük kulüplerden de teklif gelmesine rağmen orayı seçti. Türkiye'den her hangi bir kulüp 10 lira teklif etmişse ve anlaşma sağlamışsa aynı parayı verdiği taktirde oyuncuyu kiralama ve satın alma hakkı bize aittir. Eğer biz kabul etmezsek başka takıma gidebilir. Yusuf'un kontrat şartlarında da bu madde var. Gerçek dışı haberlerle algı oluşturulmaya çalışılınca buna müdahale ettik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.