Ahmet Akın: Enerji Zamlarıyla Makyajlı Enflasyon Bile Üç Haneye Çıkacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğal gaz ve elektriğe bugün yapılan zamlara ilişkin, "Saray iktidarının tek bildiği politika zam yapmak. Elektrikte tarife dönemini bile bekleyemeden, bir ay önce zam yaptılar. Saray iktidarı, enerji faturalarına zam yapmaktan geri durmuyor. 'Yeter ki zam yapayım' diyor. Elektrikte toplam zam oranı, yüzde 151'i bularak yılbaşındaki fahiş zammın da üzerine çıktı. Doğal gaz konut tarifesine yılbaşından bu yana yapılan üç zammın toplamı da yüzde 120 oldu. Söz konusu enerji zamlarının ardından yaz aylarında enflasyonun, makyajlansa bile üç haneye çıkması olasıdır" dedi.

Ahmet Akın, elektrik ve doğal gaza bugün yapılan zamları yazılı bir açıklamayla değerlendirdi. Akın, şunları kaydetti:

"DOĞAL GAZ, YILBAŞINDAN BU YANA TOPLAM YÜZDE 120 ORANINDA ZAMLANDI"

"2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz doğal gazının evlerde olacağını üç gün önce duyuran saray iktidarı, bugünden geçerli olmak üzere doğal gaz konut tarifesine yüzde 30, sanayi tarifesine yüzde 40 ve elektrik üretim tarifesine ise yüzde 17 oranında zam yapmıştır. Böylece doğal gaz konut tarifesi, 1 Ocak'ta yüzde 25, 1 Nisan'da yüzde 35 ve son olarak 1 Haziran itibarıyla yüzde 30 oranlarında yapılan üç zamla birlikte yılbaşından bu yana toplam yüzde 120 oranında zamlanmıştır. Son altı ayda sanayi tarifesi, yapılan üç zamla yüzde 213; elektrik üretim tarifesi ise yüzde 160 oranında artmıştır. Buna göre; altı ayda doğal gaz tarifesi, konutlarda 2 kattan fazla, sanayide ise 3 kattan fazla artış göstermiştir. Karadeniz doğal gazı müjdesi yine zamma dönüşmüş, iktidar vatandaşlarımızı bir kez daha kandırmıştır.

"SÖZDE ADIMLARLA ELEKTRİKTE İNDİRİM YAPILDIĞI ALGISI OLUŞTURULDU"

EPDK da yayınladığı tarifeyle konut ve tarımsal sulamada yüzde 15, ticarethane ve sanayide yüzde 25 oranında zam yapmıştır. Elektrik tarifelerinin bir yılda üç aylık dönemlerle ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında açıklanması gerekirken EPDK, zamlı tarifeyi bir ay önceden, temmuz yerine haziran ayında açıklamıştır. Tarife dönemi dışında zam yapılması, iktidarın gelecek aylarda da elektrik tarifesinde yeni zamlar yapabileceğini göstermektedir. Yılbaşında Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammını yapan iktidar, KDV indirimi ve kademe değişikliği sözde adımlarla elektrikte indirim yapıldığı algısı oluşturmuştu. Elektrik tüketiminin daha da artacağı yaz aylarında konutlarda yüzde 15 zam yapılması, yılbaşında yapılan fahiş zammın yükünü daha da artırmıştır. Başka bir deyişle iktidarın şubat ve mart ayında elektrik faturasında sözde indirim yapılması için attığı adımların tamamının göstermelik olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Mayıs ayında 240 kilovatsaat tüketimin faturası 310 lira olurken yapılan son zamla fatura 360 liraya dayanacaktır. AK Parti iktidarı, göstermelik indirim algısını konut abonelerinin yanı sıra ticarethane aboneleri için de yapmıştır. Yılbaşındaki yüzde 127 oranındaki fahiş zammın ardından 1 Mart'ta yapılan yüzde 25 oranındaki indirimin üzerinden üç ay geçtikten sonra ticarethane ve sanayi abonelerine de 1 Haziran itibarıyla yüzde 25 oranında zam yapılmıştır. Başka bir deyişle saray iktidarı, indirim değil, indirim algısı yaratmış; bu göstermelik adımların üzerinden üç ay sonra yaptığı zamla elektrikteki toplam zam oranını, yılbaşındaki zam oranının üzerine çıkarmıştır. Buna göre yılbaşından bu yana yapılan zam ve düzenlemeler dikkate alındığında, yapılan son zamla konutlarda düşük kademe yüzde 65, yüksek kademede ise yüzde 151 olmuştur.

"ÇİFTÇİNİN ELEKTRİĞİNE YÜZDE 15 ZAM YAPMAK YANGINA BENZİN DÖKMEKTİR"

Temel gıda fiyatlarının sürekli arttığı ve gıda krizi uyarılarının yapıldığı bir dönemde çiftçilerimizin tarımsal sulamada kullandığı elektrik tarifesine 15 oranında zam yapmak, adeta yangına benzin dökmek anlamına gelecektir. Çiftçilerimiz zaten artan gübre, ilaç ve akaryakıt fiyatlarıyla boğuşurken tarımsal sulama tarifesi, yılbaşından bu yana yapılan bu son zamla yaklaşık yüzde 128 oranında zamlanmıştır.

"HİÇBİR ÜLKE VATANDAŞINA BU KADAR ZAM YAPMIYOR"

İktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının bedeli, fahiş oranda yapılan enerji zamlarıyla vatandaşlarımıza ödetilmektedir. Saray iktidarı Rusya ile Ukrayna savaşı kaynaklı yaşanan krizi zamlara bahane olarak göstermesine karşın hiçbir ülke, vatandaşlarına bu oranda zam yapmamıştır. Türkiye, elektrik ve doğal gaza yapılan son zamlarla birlikte enerji enflasyonunda zirvede yer almaktadır. Vatandaşlarımız temel gıda ürünlerinde durdurulamayan enflasyonun altında ezilirken bu ürünlerin fiyatlarını daha da artıracak enerjiye zam yapmak insafsızlıktır.

"MAKYAJLI ENFLASYON BİLE ÜÇ HANEYE ÇIKACAK"

İktidarın enflasyonla mücadelede fırsatçılara asla izin verilmeyeceği yönünde verdiği mesajlara karşın tüm sektörlerin üretim maliyetlerini artıracak enerji zamlarını yapması asıl fırsatçılık olmuştur. Sarayda dün gece gerçekleştirilen ekonomi toplantısının hemen ardından söz konusu fahiş zamların gelmesi, iktidarın tek politikasının zam yapmak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hem doğal gaz hem de elektrik tarifesine yapılan zamlardan vatandaşlarımız doğrudan etkileneceği gibi, hayat pahalılığının daha da artmasıyla dolaylı olarak da etkilenecektir. Söz konusu enerji zamlarının ardından yaz aylarında enflasyonun, makyajlansa bile üç haneye çıkması olasıdır.

"AKARYAKIT FİYATI 30 LİRAYA ÇIKABİLİR"

Akaryakıt zamları da durmazken önümüzdeki günlerde büyük zamların yapılması beklenmektedir. Son bir yıl içerisinde, 1 Haziran 2021 tarihinden bugüne kadar benzine yüzde 235, motorine ise yüzde 250 oranında zam gelmiştir. Aralık 2021 tarihinde litre fiyatı 10 liranın üzerine çıkan benzin ve motorin, Şubat 2022'de 15 liranın üzerine, Mart 2022'de 20 liranın üzerine ve son olarak Mayıs 2022'de 25 liranın üzerine çıkmıştır. İktidarın müdahale etmemesi durumunda, tüketimin artacağı yaz aylarında akaryakıt ürünlerinin fiyatının 30 liraya çıkması kaçınılmazdır."