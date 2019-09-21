Son Dakika Haberleri: Ahmet Çobanoğlu: "Kültür turu anlamında ciddi bir kaybımız var"
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Ahmet Çobanoğlu: "Kültür turu anlamında ciddi bir kaybımız var"

1 saat önce

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop'un yaz turizm sezonunu değerlendirerek, "Kültür turu anlamında ciddi bir kaybımız var" dedi.

Ahmet Çobanoğlu:

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop'un yaz turizm sezonunu değerlendirerek, "Kültür turu anlamında ciddi bir kaybımız var" dedi.


Ahmet Çobanoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bu aslında bir süredir de gözlediğimiz bir durumdu. Aslında umutluyduk. Ama bu sene nedense daha iyi olacağını düşünmüştük ama sanırsam bu sene ekonomik faktörlerde devreye girdi. Türkiye çapında araştırdığımız zaman genelde iç turizmde bir sıkıntı var. Çünkü insanların ekonomik gücünde bir daralma var. Belli bölgelerde belki artış olabilir ama genelde düşüş olduğunu biliyoruz. Ege'de, Karadeniz'in her bölgesinde bunu gördük. Sinop'ta da bunu fazlasıyla yaşadık. Yabancı turistlerin sayısı arttı bunu biliyoruz. Ama bu sene genel olarak Antalya bölgesindeki büyük otellerde, İstanbul'un belli bölgelerinde var. Onun dışında Ege ağırlıklı olmak üzere Karadeniz gibi kıyılarda, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ağırlıklı yerli turist var. Tabii ki yükselen turizm bölgeleri var. Örneğin bu sene Göbekli Tepe yılı ve o tarafta ciddi bir artış olduğunu biliyoruz. Mutlaka iç pazardaki payını da arttırmıştır. Dolayısıyla bunun da etkisi olmuştur ama kültür turu anlamında ciddi bir kaybımız var" diye konuştu. - SİNOP

Ahmet Çobanoğlu, Türkiye, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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