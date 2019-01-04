Ahmet Şık'ın Babası Toprağa Verildi
6 dakika önce
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile akademisyen Bülent Şık'ın dün yaşamını yitiren babası Hüseyin Şık (81), Antalya'da toprağa verildi.
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile akademisyen Bülent Şık'ın dün yaşamını yitiren babası Hüseyin Şık (81), Antalya'da toprağa verildi.
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve akademisyen Bülent Şık'ın, Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören babası Hüseyin Şık, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hüseyin Şık için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ahmet Şık, ağabeyi Bülent Şık, anneleri Fatma Albay Şık, ailenin yakınları, CHP'li ve HDP'li siyasetçiler katıldı. Hüseyin Şık'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Babalarının tabutunu omuzlayan Ahmet Şık ve Bülent Şık, mezarlıkta taziyeleri kabul etti. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:19 Kaynak: DHA
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