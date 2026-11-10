Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'a savcılıkta hesabına yapılan 205 ödeme soruldu - Son Dakika
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Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'a savcılıkta hesabına yapılan 205 ödeme soruldu

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Ahmet Şık\'ın eşi Yonca Şık\'a savcılıkta hesabına yapılan 205 ödeme soruldu
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“Siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol ile serbest bırakılan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık'ın savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şık'a çalıştığı Almanya merkezli Heinrich Böll Stiftung Derneğinin faaliyetleri, hesabına yapılan 205 ödeme soruldu. Söz konusu ödemelerin maaş ve iş harcamalarından kaynaklandığını belirten Şık, derneğin insan hakları alanında faaliyet yürüttüğünü savundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Şık'a, ifadesinde 2008 yılından bu yana program koordinatörü olarak çalıştığı Almanya merkezli Heinrich Böll Stiftung Derneğinin Türkiye'deki faaliyetleri, finansman kaynakları ve banka hesabına gönderilen paralar hakkında sorular soruldu.

HESABINA YATIRILAN 205 ÖDEME SORULDU

Savcılık, Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından Yonca Şık'ın banka hesabına yapılan 205 ayrı ödemenin kaynağını ve hangi amaçlarla kullanıldığını sordu.

Şık, söz konusu paraların büyük bölümünün maaş ödemelerinden oluştuğunu, kalan tutarların ise dernek adına gerçekleştirdiği ve belgeleri bulunan harcamaların karşılığı olarak hesabına yatırıldığını anlattı.

Ödemelerin tamamının çalışma hayatıyla ilgili olduğunu belirten Şık, "Herhangi bir şekilde bu para farklı bir amaçla kullanılmamıştır" ifadelerini kullandı.

İfadede, Heinrich Böll Stiftung Derneğinin Almanya'dan aldığı ödenekler ve bu kaynaklarla Türkiye'de yürüttüğü projeler de ele alındı.

Derneğin Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarıyla desteklenen faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Şık, 2026 yılında Kürt meselesine ilişkin çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Şık, 2025 yılında ise taksi şoförlerine yönelik kadına karşı şiddeti önleme konusunda bilinçlendirme faaliyetleri düzenlediklerini anlattı. Ayrıca 12 Eylül darbesine ilişkin hafıza çalışmalarını içeren bir dijital müze projesine destek verdiklerini aktardı.

SAVCILIKTAN "CİNSİYETSİZLEŞTİRME" SORUSU

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre, savcılığın üzerinde durduğu konulardan biri de derneğin LGBTİ dernekleri ile yürüttüğü ortak çalışmalar oldu.

Şık, LGBTİ bireylerin karşılaştığı ayrımcılığın raporlanması ve bu konuda konferanslar düzenlenmesi amacıyla dernekler ile projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Savcılık, söz konusu faaliyetlerin "cinsiyetsizleştirme" kapsamında olup olmadığını sordu.

Şık, bu soruya şu yanıtı verdi: "Dernek suç işleyen bir dernek olmayıp, çalışmalarını da ben cinsiyetsizleştirme olarak tarif etmiyorum. İnsan hakları bağlamında faaliyet yürüttüğünü düşünüyorum."

15 TEMMUZ SONRASI YAPILAN AÇIKLAMA GÜNDEME GELDİ

Yonca Şık'a, Heinrich Böll Stiftung'un İstanbul temsilcisi Kristian Brakel'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye hakkında yaptığı belirtilen "ülke bölünmüş durumda" açıklaması da soruldu.

Savcılığın açıklamanın hangi amaçla yapıldığına ilişkin sorusuna Şık, bu konuda bilgisinin bulunmadığını söyleyerek yanıt verdi.

"KIZIMIN ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN BİLGİLER PAYLAŞILDI"

Şık, ifadesinde evinde arama yapılmadığını, gözaltına alınmadığını ve cep telefonuna el konulmadığını da belirtti.

Kendisinin ve kızının özel hayatına ilişkin bilgilerin sosyal medyada paylaşılmasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını anlattı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında saat 16.45 sıralarında başlayan ve yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından Yonca Verdioğlu Şık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Şık, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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SON DAKİKA: Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'a savcılıkta hesabına yapılan 205 ödeme soruldu - Son Dakika
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