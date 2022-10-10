Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: "Tariş Fiyat Açıklamadığı İçin Üretici Tüccarın İnsafına Kalıyor"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar'da zeytin üreticilerini ziyaretinin ardından "Mazot, ilaç, gübre işçilik fiyatları katlanarak artarken zeytin fiyatı yerinde sayıyor. Geçen yıl bir kilo zeytin parası ile 1,25 litre mazot alabilen çiftçi bugün bir litre mazot alabilmek için 2,5 kilo zeytin satması gerekiyor. Zeytinde piyasaya hakim olması gereken, üreticiyi koruması gereken TARİŞ fiyat açıklamadığı için üretici tüccarın insafına kalıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar'da zeytin alım merkezlerinde üreticiler ile bir araya geldi. Üretici, zeytin fiyatlarının belirlenmesine ilişkin "Bu fiyatları belirleyenlerin bir dönüm ağacı var mı? Bir tane ağacı var mı? Kimlerin eline kaldık biz? Ortalama 12-13 lira, ama iyisi. On sefer ağacı sularsan iyi olacak; şu anda gübre 120-150 lira. Yağlık fiyatına" diye konuştu.

Bakırlıoğlu'nun "Nasıl fiyatlar" sorusuna, üretici "Maalesef, bu yıl çok kötü. Nereye kadar varacak, nasıl olacak bilmiyoruz. Domatın ortalama fiyatı 10 buçuk, 11 lira geliyor şu anda. Geçen sene 9 liraydı, bu sene 10,5-11 lira, biraz düzgün olursa 12 liraya çok nadir. 12 liraya da birkaç kişi verir. Çok kötü" dedi. Bakırlıoğlu'nun maliyetin ne kadar olduğu sorusuna ise, "Kiloda dört lirasını yevmiyeci alıyor. Amele, mazot pahalı. Mazota dört gündür arka arkaya zam. Nedir bu?" dedi. Başka bir üretici ise, "Bir kez düşüyor, on sefer zam geliyor. Derimizi yüzüyorlar" diye tepki gösterdi.

Ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapan Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"USLU ZEYTİN 10 LİRADAN, DOMAT İSE 11 LİRADAN SATILIYOR"

"Zeytin ve zeytinyağı Manisa'da tarımsal üretim ve il ekonomisi bakımından çok önemli bir ürün. Bu nedenle zeytin ve zeytinyağında yaşanan sorunlar Manisa'yı ve Manisalı üreticileri çok daha fazla etkiliyor. Manisa Akhisar ilçesi Ballıca ve Dereköy beldelerinde zeytin alım merkezlerini ziyaret ettim, zeytin üreticisi çiftçilerle görüştüm.

Bereketli bir sezon olması dileğimizi iletecektik, fakat üretici zeytinin bereketi kaçtı diyerek fiyatların maliyeti karşılamadığından şikayet ettiler. Bölgede yoğun olarak üretilen uslu ve domat cinsi zeytinlerin hasadı başladı. Uslu zeytin 10 liradan, domat ise 11 liradan satılıyor. Geçen yıl da zeytin fiyatları bu şekildeydi. Fakat maliyetler daha ucuzdu. Maliyetler katlanarak artarken çiftçinin ürettiği zeytinin fiyatı aynı kaldı.

"GEÇEN YIL 140 LİRA OLAN İŞÇİLİK ÜCRETLERİ BU YIL 350 LİRAYA ÇIKMIŞ"

Zeytin emek yoğun bir tarım şekli. Bu nedenle işçilik ücretleri maliyette önemli yer tutuyor. Geçen yıl 140 lira olan işçilik ücretleri bu yıl 350 liraya çıkmış. Zeytinci 'amele bize ortak oldu' diyor. Topladığımız zeytinin yarısı işçinin, yarısı bana kalıyor. Sadece zeytin toplama maliyeti kilo başına 3 lira.

İşçi parasını ödeyebilmek için Ziraat Bankası'na kredi başvurusu yaptığından bahseden zeytin üreticisi, 'kalan zeytin parasıyla borçları mı ödeyeceğim bahçenin bakımı ve gelecek yıla hazırlığını mı yapacağım' diye sordu. Mazot, ilaç, gübre işçilik fiyatları katlanarak artarken zeytin fiyatı yerinde sayıyor. Geçen yıl bir kilo zeytin parası ile 1,25 litre mazot alabilen çiftçi bugün bir litre mazot alabilmek için 2,5 kilo zeytin satması gerekiyor. Zeytinde piyasaya hakim olması gereken, üreticiyi koruması gereken TARİŞ fiyat açıklamadığı için üretici tüccarın insafına kalıyor.

"İLK SEÇİMDE İKTİDARA GELECEK OLAN CHP PARTİLER ÜSTÜ BİR TARIM POLİTİKASINI UYGULAMAYA KOYACAK"

Çekirdeksiz kuru üzümde yaşana sorunların aynısı maalesef zeytinde de yaşanacak. Üreticinin örgütsüzlüğü maalesef ürününü hak ettiği değerden satmasını engelliyor. AKP'nin yanlış tarım politikaları yüzünden tarım kesimi yıllardır zararına çalışıyor. Çiftçinin, üreticinin, yetiştiricinin mağdur olduğu son sezon olacak. İlk seçimde iktidara gelecek olan CHP partiler üstü bir tarım politikasını uygulamaya koyacak. Bu sayede hem çiftçinin kazanacağı hem de vatandaşın gıdayı ucuza tüketeceği bir sistem kuracağız. Tarım ve hayvancılık daha fazla desteklenerek üreticim maliyetleri düşürülecek ve zamların market fiyatlarına yansıması önlenecek."