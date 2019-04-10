Aiçü Üniversite Camisi 'Cami Akademi'ye Dönüşüyor
2 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığı personeli Mehmet Atalay, başlatmış olduğu "Cami Akademi" projesi kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde sunum yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:19 Kaynak: İHA
personeli Mehmet Atalay
, başlatmış olduğu "Cami Akademi" projesi kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesinde sunum yaptı.
İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen ve Rektör
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un da katıldığı toplantıda üniversite camilerinin gençler için sosyal, kültürel ve sportif anlamda daha yoğun faaliyetler yürütmesinin amaçlandığı projenin detaylarını anlatan Atalay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
kampüsünde bulunan camide hayata geçirilen ve Cami Akademiye model olan projeden bahsetti. - AĞRI
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